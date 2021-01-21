Пермьстат подсчитал, на сколько подорожали продукты и товары за минувший год

Цены на продукты в декабре в Пермском крае выросли на 6,4% по сравнению с декабрем 2019 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно точным цифрам Пермьстата ценники в наших магазинах в прошлом году менялись часто и не в пользу покупателей. Цены на продукты в декабре в Пермском крае выросли на 6,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

Какие продукты и на сколько подскочили в цене

Самый большой рост к концу года показали: яйца куриные (12,38%), кофе натуральный в зернах и молотый (11,27%), вода минеральная и питьевая (5,76%), масло подсолнечное (5,47%), овсяные хлопья «Геркулес» (5,20%), икра отечественная лососевых рыб (5,15%), горох и фасоль (4,27%), маргарин (4,44%), консервы рыбные натуральные с добавлением масла (3,37%), рыба охлажденная и мороженая лососевых пород (3,22%), кетчуп (3,34%), пряники (3,16%), торты (3,00%). Мука пшеничная подорожала на 1,96%.

Фрукты и овощи

В среднем на 9,12% увеличилась стоимость плодоовощной продукции. Виноград подорожал на 10,15%, бананы и груши, лимоны и яблоки – на 3-5%, сухофрукты и орехи – на 0,58-2,25%. Подешевели по сравнению с ноябрем на 6,86% лишь апельсины. Из наблюдаемых видов овощей наиболее существенно подорожали свежие.

Топливо

Подорожал на 0,28-0,32% бензин марок АИ-92 и АИ-95, на 0,79% – дизельное топливо. Увеличилась на 1,88% стоимость наблюдаемых автомобилей иностранных марок, на 3,89% - автомобильных шин.

Лекарства

Сохраняется существенное различие в темпах изменения цен на медикаменты. Так, в декабре поливитамины без минералов, аллохол, ренни, сульфацетамид подорожали на 2,47-7,93%, корвалол – на 22,91%. Одновременно зафиксировано снижение на 2,20-6,38% стоимости поливитаминов с макро-и микроэлементами, кетопрофена, лоратадина, таурина, йода, амоксициллина и индапамида.

Услуги

В сфере оказания услуг населению индекс цен в Пермском крае составил 100,11%. В истекшем месяце на 15,59-21,35% увеличилась стоимость проезда в фирменных и нефирменных поездах дальнего следования. В меньшей степени подорожали пассажирские авиаперевозки – на 0,95%. Тарифы на поездки в такси выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 3,11%.

Дороже на 0,89% стала обходиться установка пластиковых окон, на 1,14% – лечение кариеса, на 1,05-1,85% – услуги прачечных и химчисток.