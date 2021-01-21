«Крюк лопнул, а тросы рвались». В свой день рождения полицейский три часа выкапывал из снега чужую машину

Ярослав Кондратьев (справа) и Сергей Хомяков помогли вытащить из снежного плена попавшую в аварию машину. Фото: пресс служба Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

- Хочу сказать огромное спасибо патрулю ДПС за моральную поддержку и огромный физический труд! Счастья и здоровья вам и вашим семьям. Лично для меня вы герои, - благодарила полицейских жительница Чусового, которая 17 января вместе с мужем попала в аварию.

Около десяти утра сотрудники ДПС - старший лейтенант Сергей Хомяков и лейтенант Ярослав Кондратьев - ехали по привычному маршруту трассы Полазна-Чусовой. В этот момент им позвонили из дежурной части и сообщили, что на 37-м километре машина улетела в кювет.

- Мы были на месте буквально через несколько минут после аварии, - рассказал «Комсомолке» лейтенант Ярослав Кондратьев. - Сначала увидели мужчину и женщину, которые выбрались из салона, поднялись по сугробам вверх и стояли возле трассы в шоковом состоянии. Они были без варежек и перчаток, а на улице мороз -20.

Внизу, в кювете, метрах в 20 от дороги, лежала на крыше их «десятка». У машины лопнуло колесо, ее повело, и после удара о барьер легковушка перевернулась на крышу и скатилась вниз.

- Я старался максимально затормозить перед ударом, но все равно вся жизнь пронеслась перед глазами за одно мгновение, - объяснил водитель. - Нас спасло только то, что мы были пристегнуты. А как вы так быстро узнали об аварии?

Чтобы поставить машину на колеса, в глубоком сугробе начали делать подкоп. Лопата была одна, водитель «десятки» предусмотрительно держал ее в багажнике. Мужчины работали по очереди, а женщину сотрудники ГИБДД посадили в салон своего автомобиля, чтобы она не мерзла. Рядом с перевернувшейся легковушкой останавливались машины, выходили водители, которые готовы были отложить свои дела и помочь людям, попавшим в беду. Но несколько попыток вытащить «десятку» из снега оканчивались неудачей. Тросы рвались, а крюк завода-изготовителя лопнул после первой же попытки вытащить легковушку из сугроба.

- Затем нам все-таки удалось поставить машину на бок и вытащить ее из кювета, но для этого пришлось сначала остановить «КамАЗ», который ехал по трассе, - говорят полицейские. - На эвакуатор перевернувшуюся «десятку» загрузили только в час дня. Получается, спасательная операция длилась три часа. За это время водитель, наверное, сто раз успел сказать нам «спасибо» за помощь. А потом и его супруга в соцсетях написала слова благодарности.

Полицейские объясняют, что для них это достаточно стандартная ситуация. Во время дежурства приходится и людей из горящих домов доставать, и помогать водителям, которым во время движения на трассе стало плохо.

- Форс-мажоров в нашей жизни хватает, - улыбается Ярослав Кондратьев. - Единственное, что случай с этой «десяткой» произошел в день моего рождения, и когда я вернулся на работу, коллеги похлопали по плечу: «Молодец, поздравляем, отличился в свой день рождения!»