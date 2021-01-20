«Пиши отказ, потом нового себе родишь». Многодетная мама из Прикамья рассказала о своем пятилетнем сыне

Артем - подопечный благотворительного фонда «Дедморозим». Фото предоставлено фондом.

- На следующий же день после родов врачи сказали мне: «Ты молодая, тебе только 18, отказывайся от этого ребенка, потом родишь себе нового», - рассказывает Александра, мама пятилетнего Артема Рахматуллина. - Но я никогда даже мысли не допускала, чтобы отказаться от своего Артема.

Первый ребенок в семье Рахматуллиных появился на свет 8 марта 2015 года. Но это радостное событие было омрачено тем, что у малыша после родов были обнаружены тяжелые отклонения в здоровье.

Беременность у мамы протекала хорошо, без каких-либо осложнений. На 39-й неделе отошли воды, безводный период длился 19 часов.

- Когда сын появился на свет он не закричал и не заплакал, врачи расслышали у него лишь единичные сердцебиения, - вспоминает женщина. – Не смотря на хороший вес - 3470 и 51 см роста, у него не раскрылись легкие.

Трое суток ребенок провел в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких. Потом он смог дышать самостоятельно, и его перевели в детскую больницу, где Артем с мамой провели два месяца.

- Я не опускала руки и надеялась, что обязательно поставлю его на ноги, - говорит Александра. – И в первый год жизни мы сделали немало из успехов: Тема кушал с ложки, мы даже ставили его на ноги возле дивана. Но со временем все рухнуло, все умения начали пропадать и стали развиваться приступы.

В годик врачи поставили мальчику диагноз ДЦП, а в два – «паллиативный ребенок с ограниченным сроком жизни». Сейчас Артем не ходит, не разговаривает, а только лежит. Из-за этого у мальчика хроническая дыхательная недостаточность и любая инфекция приводит к осложнениям: случаются частые пневмонии. Не так давно ему установили трахеостому — специальную трубочку для дыхания, это значительно облегчило его состояние.

Артем частично понимает обращенную к нему речь, но сам ответить ничего не может. Еще мальчик любит, когда рядом находятся и играют его младшие братик и сестричка. Семья не стала опускать руки, и три года назад у родителей Артема появился второй сын, а в 2020 году – дочка. Оба малыша абсолютно здоровы.

- Как мне объяснили врачи, причина того, что произошло со старшим сыном – это внутриутробная инфекция, генетически такое не могло передаться, у нас в родне подобных случаев не происходило, - говорит мама мальчика.

Каждый день на протяжении пяти с лишним лет мама ухаживает за Артемом сама. Она каждую минутку с ним: кормит через зонд каждые три часа, гуляет, следит за кислородом в крови, отсасывает мокроту из легких….

В этом ее поддерживают специалисты благотворительного фонда «Дедморозим», которые помогли с необходимым оборудованием для ухода за тяжелобольным ребенком. Но чтобы жизнь маленького Артемки была более комфортной, семье нужны пульсоксиметр, стационарный и портативный аспираторы, мешок Амбу, функциональная кровать, кресло для ванны и гастростома. Стоимость необходимого оборудования - 328 000 рублей.

Так как мама постоянно находится с Артемом и младшими детьми, единственный кормилец в семье - папа. И таких больших денег на необходимое мед.оборудование в многодетной семье нет. Всех, кого не оставила равнодушным история Рахматуллиных, может помочь им здесь.

- Артемка наш, мы его безумно любим и будем растить и воспитывать столько, сколько нужно, и никогда не откажемся от него, это ведь не котенок какой-то, чтобы взять и отказ от него написать, - говорят в семье.