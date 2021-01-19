В декабре в Перми прошли съемки фильма-спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева «Иллюзии». Это история об иллюзорности любви, которая состоит из монологов четырех людей, рассказывающих трогательную историю жизни двух пожилых семейных пар, друживших между собой долгие годы.Пьесу «Иллюзии» Иван Вырыпаев написал и впервые поставил почти 10 лет назад. Режиссером фильма-спектакля выступил Николай Гостюхин, который поместил действие в кабинет семейного психотерапевта.В одной из ролей снялась молодая актриса Ксения Отинова, ставшая известной после сериала «Территория». В российском «Твин Пиксе», как окрестили мистический сериал зрители, она сыграла студентку Таню.В роли ее супруга - Дмитрий Нескоромный. Две другие роли исполнили актеры пермского Театра-Театра Алексей Каракулов и Екатерина Мудрая.Выход фильма-спектакля «Иллюзии» запланирован на февраль 2021 года. Он будет доступен для просмотра на одной из онлайн-видеоплатформ.