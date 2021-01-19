Власти Прикамья обещают, что совсем скоро начнется массовая вакцинация жителей региона от коронавирусной инфекции.Кому такие прививки особенно необходимы? А кому их делать нет нужды или даже противопоказано?На эти вопросы ответил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков.- Возрастные ограничения для иммунизации расширены, и это актуально, ведь более половины заболевших коронавирусной инфекцией это как раз люди старше 50 лет, - объяснил Вадислав Семериков. - Сейчас приоритетной группой риска для иммунизации являются лица «60 плюс». Они могут сделать прививки в поликлиниках по месту жительства.Еще одна большая группа риска - это педагогические работники. Мы планируем организовать для иммунизации педагогов прививочные бригады. По школам они ездить не станут - в каждом районе будут определены медучреждения, где учителя смогут поставить прививки.Кому прививаться не стоит или даже противопоказано? Нет необходимости ставить прививки тем, кто переболел COVID-19 - считается, что иммунитет у них будет сохраняться до 6 месяцев. Но через полгода мы ждем их на иммунизацию, тем более, что уровень вакцинального иммунитета гораздо выше, чем при естественном инфицировании.Не нужно прививаться тем, которые в силу каких-то обстоятельств исследовали свой иммунный статус и оказалось, что они имеют антитела.С осторожностью мы прививаем сегодня больных онкологическими заболеваниями, тем более, что выяснилось - у них вакцина плохо формирует иммунитет.В числе противопоказаний против прививки от коронавируса – больные хроническими заболеваниями, например, гепатитом, а также те, кто перенесли такое заболевание, как туберкулез.Вакцинацию мы начинаем в условиях стабилизации заболеваемости, поэтому рассчитываем, что она будет эффективной. Сейчас наша задача - предупредить с ее помощью сезонную активизацию коронавирусной инфекции и к концу мая заметно снизить показатели по COVID-19.«Осложнений не обнаружили, но реакции на вакцину были у каждого десятого»Как себя чувствуют пермяки, которым уже поставили прививку от COVID-19?Об этом рассказал главврач краевого Центра по борьбе со СПИД – это учреждение стало первым в регионе, где начали проводить вакцинацию. На прошлой неделе здесь привили 1478 человек первым компонентом вакцины «Спутник V» и 996 – вторым.- Осложнений на эту вакцину мы не обнаружили, но реакции на прививку были у 8-10 процентов вакцинированных, они без следа проходили в течение 2-3 суток, - рассказал главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Евгений Сармометов. - Тут необходимо объяснить: осложнения – это серьезные неблагоприятные последствия для организма, требующие медицинского вмешательства и расследований Роспотребнадзора. Реакции делятся на местные – это покраснение в месте укола, и общие, когда повышается температура и ощущается ломота в теле.До осени в Прикамье обещают привить 1 миллион 200 тысяч человекГубернатор Дмитрий Махонин в эфире «Россия 24» рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19 в ПрикамьеГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о том, когда начнется массовая вакцинация населения от COVID-19.- Мы рассчитываем, что в ближайшие пару недель в регион будет поставлено более 110 тысяч доз вакцины, - сообщил Дмитрий Махонин. - Да, сейчас наблюдаются небольшие очереди в некоторых учреждениях, порядка двух недель, но это объяснимо: все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины. Мы очень ждем новых партий и планируем, что до конца августа 1 миллион 200 тысяч жителей края будут вакцинированы.По словам главы Прикамья, на сегодняшний день в регион поступило 8,5 тысяч доз вакцины, уже поставлено более 3700 прививок.Как записаться на прививку?Сейчас вакцинацию в столице Прикамья проводят в 8 медучреждениях – в клинической поликлинике г. Перми, пермских городских поликлиниках №№ 2, 4, 5, 7, клинических больницах Свердловского района и им. Гринберга, а также городской больнице № 6.К этим организациям с 20 января добавляются медицинские организации в Чусовом, Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Добрянке, Нытве, Краснокамске, Чернушке, Пермском районе.С 25 января прививать жителей начнут в лечебных учреждениях Оханска, Частых, Ильинского, Осы, Барды, Елово, Кишерти, Суксуна, Березовки, Орды, Верещагино, Очера, Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Горнозаводска, Чердыни, Красновишерска, Куеды, Октябрьского, Уинского, Губахи, Гайнов, а также в ООО «Городская поликлиника», медцентре «Философия красоты и здоровья», больнице РЖД в Перми. Всего в Пермском крае планируется задействовать в массовой вакцинации населения 46 медорганизаций, в том числе 3 частные.- Если хотите записаться на прививку, сейчас проще всего обратиться в регистратуру той поликлиники из списка, которая находится в вашем районе, - объяснили в краевом Минздраве. – Это можно сделать по телефону. Позже все медучреждения организуют электронную запись через сайты «Госуслуги» и k-vrachu.ru.