«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми и Пермском крае.По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19: 134 человека проходят лечение в больницах, 161 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 35 995. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 17 января – 1,03). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus. В числе 295 новых инфицированных 119 пациентов мужского пола, 176 – женского, среди заболевших 2 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 12 человек, от 30 до 49 лет – 48 человека, 153 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет.В Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД рассказали о самочувствии людей, которые получили прививку от COVID-19. Центр по борьбе со СПИД стал первым в регионе, где начали вакцинировать от коронавирусной инфекции. По данным на вечер 15 января первым компонентом «Спутник V» привито 1478 человек и 996 – вторым. Это треть от общего числа пациентов, прошедших вакцинацию в Пермском крае. Отметим, что это предварительные данные, долгосрочные наблюдения у эпидемиологов еще впереди.- Поскольку в нашем центре иммунизацию прошло наибольшее в Прикамье количество людей, чем в любом другом медучреждении, то мы можем подвести некоторые итоги, - рассказывает главный врач центра Евгений Сармометов. – Осложнений после введения вакцины ни у кого из них не выявлено. Хочу объяснить, что нужно различать понятия «осложнения» и «реакция» на прививку. Это разные вещи. Осложнения – это серьезные неблагоприятные последствия для организма, требующие медицинского вмешательства и расследуемые органами Роспотребнадзора. Осложнений на «Спутник V» нами не обнаружено, но реакции на прививку были. Они в свою очередь делятся на местные – покраснение в месте укола, и общие – повышение температуры или «ломота в костях». По нашим наблюдениям, эти реакции были у 8-10 % вакцинированных и без следа проходили в течение 2-3 суток.