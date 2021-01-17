В Добрянке 14 января почти в одно время произошло два серьезных пожара. Один из них на улице Тельмана. Пожарным позвонили в 15.21, но в это время большой двухэтажный дом уже сильно горел.В особняке 160 квадратных метров еще никто не жил, он был строящимся. Местные жители говорят, что принадлежал он местному предпринимателю, владельцу ресторана, нескольких магазинов, дома быта в Добрянке. Дом из бруса мгновенно обволокло огнем, пожар было видно на всю округу. Спасти его не удалось и восстанавливать там уже нечего.- Дом 12 х 14 кв. метров уничтожен огнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Пострадавших и погибших на пожаре нет, дом был строящимся. – Пожарными был спасен соседний жилой дом. В тушении участвовали 8 единиц техники и 35 человек личного состава. Причины пожара будут установлены, проводится проверка.- Это так страшно, когда твой дом стоит рядом с тем, что полыхает, на это было страшно смотреть, - пишут комментарии местные жители в социальной сети.Другой пожар жилого дома в этот же день произошел в Добрянке буквально сразу после ликвидации пожара на улице Тельмана. Пожарные тут же отправились на улицу Чкалова. Там горел деревянный дом 5 х 5 метров. Он полностью сгорел. На пожаре был найден погибшим мужчина 68-летний. Причины возгорания предстоит выяснить пожарным-экспертам.