Шокирующая история произошла на днях на кладбище в городе Чусовом во время похорон местного жителя Николая Александровича Никитина. Скончался 55-летний мужчина 9 января.- На следующий день после смерти папы моя мама заключила договор с ритуальной фирмой «Ритуал-сервис», сотрудники которой пообещали, что нам не нужно ни о чем беспокоиться, что они возьмут на себя полную организацию похорон «под ключ», - рассказала «Комсомольской правде»-Пермь дочь усопшего Любовь Михалева. – За это она заплатила положенные 28 тысяч рублей. Мы обговорили все условия погребения, но, когда 12 января похоронная процессия приехала на кладбище на захоронение, оказалось, что могилу вырыли глубиной всего 80 сантиметров, дальше копать не стали, так как в земле копальщикам встретился кусок большого камня.Когда гроб только попытались положить в могилу, он начал размещаться по диагонали, а от крышки гроба до уровня земли расстояние было всего каких-то 15 сантиметров.- Мы начали возмущаться и выражать свое несогласие, ведь понятно, что так делать было нельзя, - продолжает женщина. – На что служители ритуальной фирмы отвечали нам, что изменить ничего не могут, так как у них нет отбойного молотка, чтобы раздробить камень, убрать его и сделать могилу глубже.Убитые горем родственники начали звонить представителю ритуальной фирмы и просить сделать что-нибудь. На кладбище приехала девушка.- Вы пока оставьте покойного на кладбище и приезжайте вечером, часа через три-четыре, либо давайте увезем его в морг, а похороны проведем завтра, - посоветовала представительница ритуальной компании по имени Ольга. – Да вы не переживайте так сильно, весной земля осядет, и гроб автоматически опустится на нужную глубину.Ее словам мало кто верил, и родные настаивали на поисках отбойного молотка. Инструмент нашли у конкурентов, еще одной ритуальный фирмы, и теперь все приглашенные на погребение люди стали ждать, когда же его привезут на кладбище.На улице в это время стоял 30-градусный мороз, и у всех уже зуб на зуб не попадал от холода. Но разве можно было разойтись, не сделав того, для чего люди пришли сюда. Николай Александрович всю свою жизнь проработал сварщиком, был уважаемым человеком, проводить его в последний путь пришли около 20 человек, самых дорогих и близких.И вот на кладбище наконец-то привезли отбойный молоток и рядом с гробом, где лежал усопший, началась громкая долбежка камня, лежащего в могиле.- Но не только долбежка у гроба, а еще и крики, выяснения и разбирательства, которые длились два с половиной часа, - говорит Любовь.Но сделать достойную и положенную по нормативам могилу копальщикам так и не удалось. И гроб с усопшим захоронили уже, как пришлось.Родные покойного сняли эти кошмарные похороны на фото и видео и на следующий день отправились в следственный комитет Чусового, писать заявление. Сейчас по этой истории проводится доследственная проверка. К ситуации обязательно будут подключать специалистов Роспотребнадзора.13 января представители похоронной компании пригласили родных для получения документов и принесли им свои извинения за некачественно оказанную услугу. А еще вернули семь тысяч рублей, заплаченных за копку могилы. Но этот факт не принес спокойствия семье, пережившей эти чудовищные похороны.