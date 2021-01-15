Страсти в борьбе за власть, похожие на те, что происходят в США, разгорелись в Александровском городском округе Пермского края – только в меньшем масштабе.- Устроили настоящий маленький Капитолий! – комментируют теперь александровцы произошедшее в соцсетях.Вирусным становится видеоролик о том, как 9 депутатов местной городской думы пытались штурмовать здание местного парламента.Страсти перед входом в александровскую гордуму разгорелись нешуточные. Сначала на видеозаписи видны несколько дюжих парней и несколько женщин. Перед ними стоит унитаз с надписью «Александровская городская дума». В руках – плакаты с требованием ее роспуска. Подготовленные кем-то, они явно ожидают прибытия местных парламентариев. Те, наконец, начинают подходить. Но крепкого вида охранник не пускает их внутрь. Мол, ни про какое заседание никто не слышал. Ему объясняют, что должно состоятся запланированное голосование по выборам нового главы городского округа. Что краевая конкурсная комиссия уже согласовала две кандидатуры. Все тщетно.Начинается массовая потасовка.- Унитаз разбили! – слышатся истошные крики. – Меня уронили! Вызывайте «скорую»!Машина скорой помощи подъезжает. А вскоре появляется «буханка» с полицейскими – полицию вызвали сами депутаты. Но люди в форме лишь требуют от депутатов отойти друг от друга на полтора метра – соблюдать эпидемдистанцию.В конце концов, народные избранники объявляют о том, что заседание состоится прямо на улице, на морозе. Кворума для выбора нового главы округа у них не хватает. Зато он есть для того, чтобы переизбрать председателя самой думы, которая на этот раз тут так и не появилась. Единогласно депутаты отправляют в отставку спикера Марину Зимину и выбирают из своих рядов нового председателя думы – Людмилу Белецкую.Заседание по выборам главы они назначают на 28 января.- Цирк, во что город превратили! – возмущаются теперь в соцсетях горожане. - Нынешняя власть заблокировала вход в администрацию, чтоб опять сорвать заседание думы. Вот как за кресла борются!Конфликт в Александровске длится с 2019 года, когда было принято решение о выборах нового главы Александровского городского округа.