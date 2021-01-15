Стоит ли рассказывать детсадовцу, из чего складывается бюджет семьи, давать ли ему карманные деньги и как объяснить, что банковская карта –не волшебное средство для получения игрушек и конфет. Об этом «Комсомолке» рассказал Эдуард Матвеев, папа троих детей и автор книг по детской экономике «Лесная биржа» и «Дима и совенок».КОГДА ПРОСЫПАЕТСЯ ИНТЕРЕС К ДЕНЬГАМРодители часто спрашивают, с какого возраста нужно разговаривать с ребенком о деньгах. На мой взгляд, нужно подождать, когда у него самого возникнет интерес. Вот как, например, он может появиться: как правило, дети начинают собирать монетки- интересные круглые увесистые. Потом вдруг осознают, что на эти монетки можно что-то купить. Приходите в магазин и вот уже чадо само тянется расплатиться с кассиром. Значит, он уже готов к разговору на эту тему. Обычно это происходит в 5-6 лет.УЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»Если малыш в 3-4 года начинает канючить в магазине:«Купи-купи», его надо отвлекать или твердо говорить «нет». Ребенок должен понимать, что есть границы, хотя обычно он прекрасно это понимает, просто пытается регулярно проверить, там они или можно немного подвинуть. И здесь работает старый добрый метод - отвлечение. Когда настигает очередная «хотелка», расскажите ребенку про рекламу и хитрый магазин, который заставляет его выпрашивать сладости. А потом устройте игру и пытайтесь вместе разыскать такую рекламу. За смышленость в конце можно сделать небольшой подарок.А вот с детьми постарше уже надо разговаривать о возможностях семейного бюджета: объяснить, что это, рассказать, что есть какие-то обязательные расходы и есть небольшая сумма, которую можно потратить на игрушки, сладости или развлечения. И нужно подвести ребенка к выбору:ты просишьсейчас шоколадку, хорошо, мы ее купим, но у тебя точно не будет игрушки, которую ты хочешь, потому что на нее не останется денег.МЫ С ТОБОЙ В ОДНОЙ КОМАНДЕЧасто родители считают, что это не детское дело - знать, какие доходы и расходы в семье. Но таким образом они исключают его из семейной команды. А раз я не в команде, меня не волнует, откуда вы эти деньги берете, давайте мне то, что я прошу – и баста, считает чадо. Посвятите его в эти вопросы, обсуждайте вместе, что будете покупать, и тогда даже самый избалованный ребенок будет понимать, что не все возможно.Родителям всегда кажется, что разговаривать с ребенком о финансах слишком рано - то он еще мал, то у него много уроков, то к экзаменам готовиться надо. Как показывают многочисленные исследования, финансовые привычки формируются у детей до десяти лет, потом их можно лишь корректировать.КОГДА И КАК ДАВАТЬ НА КАРМАН?Карманные деньги - хорошая тренировка детских трат и накоплений. Давать ихлучше, когда ребенок попадает в социум - начинает ходить в воскресную школу или в обычную, у него должны появиться карманные деньги, чтобы он мог купить себе хотя бы булочку. Условно говоря, в первом-втором классе школьник уже должен уметь самостоятельно пользоваться деньгами. Если до пятого класса ему не давали денег на собственные расходы, то дальше они теряют свою воспитательную силу.Карманные расходы нужно сразу подчинить четким правилам. Сколько выдавать - решайте сами, это зависит от дохода семьи. Сумма не должна быть большой, но, с другой стороны, должна быть достаточной для того, чтобы ребенок в обозримом будущем мог накопить на желаемую покупку.Выдавайте регулярно, допустим, раз в неделю. Чтобы ребенок научился планировать свои расходы и доходы. Он должен рассчитывать на эту сумму и понимать, что у него стабильный поток средств, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению.Давать ребенку столько денег, сколько попросит - плохая идея. Привыкнув к тому, что ресурсы не ограничены, повзрослев, он попадет в реальный мир, что может стать финансовой катастрофой. Кроме того, имея денег больше, чем нужно, он ничему не научится. Нужно, чтобы ребенку приходилось делать выбор: отказаться от одного в пользу другого. Поставить перед собой цель и откладывать на нее. Но если денег очень мало и копить на цель нужно будет несколько месяцев, из этого тоже ничего не выйдет.ЗА ПЯТЕРКИ НЕ ПЛАТИМОчень опасный путь - платить за хорошие оценки и вымытую посуду, потому что в результате может оказаться, что ребенок начнет просить деньги за любой чих. Нужно разграничить и объяснить: учишься ты для себя, ради своих знаний и будущего, а домашние дела (как минимум, уборка в своей же собственной комнате) – обычное нормальное явление. Но при этом не надо и лишать ребенка карманных денег за какие-то провинности. Хорошая учеба и хорошее поведение - это одно, а карманные деньги - это другое.Можно предоставить ребенку возможность зарабатывать какими-то дополнительными занятиями. К примеру, мои дети получали деньги за то, что мыли машину или набирали на компьютере тексты.РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬУ мам и пап все время возникает соблазн направлять выданные финансовые потоки: вот на это ты можешь потратить деньги, а на это - не надо, купи что-то правильное. И тогда отпрыску становится скучно. Надо давать свободу до определенной степени, но в то же время контролировать расходы. Для этого можно попросить у ребенка раз в неделю или раз в месяц отчет о потраченных деньгах и вместе с ним изучить, что он купил, не зря ли он потратил деньги, может быть, если бы он сэкономил и накопил, через некоторое время мог бы купить что-то действительно ценное.А когда ребенок становится старше, лучше ему завести банковскую карту, потому что это и контроль, и определенная гарантия, что ребенок не будет покупать что-то вредное. Выпускается карта, которая привязана к карте взрослого человека. У родителей есть все права, они являются администратором этой карты и в мобильном приложении видят движение денег по карте, могут устанавливать лимит, переводить деньги на эту карту или наоборот - блокировать.ВАЖНОТри правила о карманных деньгахПостоянство. Ребенок должен научиться планировать свои расходы и доходы также должны быть прогнозируемыми. Если вы стали выдавать карманные деньги нерегулярно - настроение плохое, двойку получил - ребенок не сможет планировать свой личный бюджет и будет спускать деньги, как только они попадают в руки по принципу «один раз живем».Четкие правила игры. Дети - еще те хитрецы. Получив свою порцию карманных денег и быстро потратив, они будут делать глаза, как у котика из «Шрека» и просить еще на что-то. Будьте непреклонны. Это важное обучающее мероприятие, готовящее ребенка к взрослой финансовой жизни.Личный пример. Если вы говорите ребенку, что нужна разумная экономия, а сами спускаете деньги на все подряд, ребенок будет следовать не вашим словам, а вашему примеру.