Давайте поговорим о том, чего в современных вытрезвителях возрождать бы не хотелось. А для наглядности – вот вам воспоминания посетителя «медотеля», посетившего его против своей воли в далекие 2000-е годы.- Андрей, я алкач? А дом, где я спал, называется трезвеватель?В очередной раз пересматривая прекрасную комедию Георгия Данелия «Осенний марафон», я и подумать не мог, что когда-нибудь стану клиентом этого самого «трезвевателя». Но однажды все же – довелось.Тема вытрезвителей вновь становится актуальной - их решили возродить. Неожиданно накатила ностальгия, и я решил вспомнить, как все было раньше устроено в «пьяных отелях». Интересно, что поменяется теперь?«Пройдешь по половице – отпущу!»Дело было так. В ходе одного выездного мероприятия с участием журналистской братии я уронил и разбил свои очки. Вечером в сумерках ждал автобус, чтобы ехать домой, и по близорукости приставал к прохожим: «Это какой номер подъезжает?» И тут подходит патруль.- Взгляд у вас какой-то рассеянный, а вдруг вы будете переходить дорогу и попадете под машину? - участливо интересуется сержант. - Лучше уж вам проехать с нами.- Да, я выпил, но ведь не настолько! – быстро соображаю я, откуда ветер дует.- Это для вашей же безопасности, - убеждает меня милиционер, крепко взяв за рукав.И вот меня уже грузят в «УАЗик» и везут в «медотель».- Да что там, я могу присесть раз двадцать, по одной половице пройду! – слышу разгоряченный голос коллеги по несчастью, когда меня заводят в «прием-покой» вытрезвителя.Человек в белом халате за столиком смеется:- Если пройдешь по половице – отпущу! – соглашается он.Клиент тупо смотрит под ноги: пол застелен гладким линолеумом, и никаких половиц на нем нет.Кстати, легенда про тест с приседаниями и половицей, которые якобы практиковали в вытрезвителях, была распространенной в народе. Но на деле оказалась байкой. Никаких инструментальных методов объективного определения степени опьянения не было, все делалось на глазок.Про работу соврал- Почему вы так расстроены? – участливо спрашивает меня медик. - Вас привезли сюда из лучших побуждений.«Потому что вы сообщите на работу, а там людей могут премии лишить», - хочется ответить мне.- Надеюсь, вы будете соблюдать женевскую конвенцию насчет военнопленных? – вместо этого нелепо шучу я.- А вам мерещится, что вы плену? – испытующе смотрит эскулап. – И еще уверяете, что вы сравнительно трезвый? Может, вас в другое место увезти?- А что, разве мы на свободе? - вдруг поддерживают стоящие за мной в очереди товарищи по несчастью.Врач машет рукой, и меня уводят.Премий у нас на работе в то время не платили. Но я все равно соврал – придумал себе новую работу, а вот имя и адрес менять не стал. Никто проверять мою профессиональную принадлежность и не думал – дежурный кивал головой и записывал данные в какой-то листок.Телефон-автомат оказался нарисованным- Имею право на звонок адвокату! – заявил я, когда меня, раздетого до плавок, наконец завели в камеру с фанерными лежанками.- Чего-чего? – не понял шутки сопровождавший меня.- Ну, на один звонок другу, - уступил я. На самом деле я хотел сообщить жене, чтобы она не волновалась.- Тебе что здесь, Поле чудес?! – удивился конвоир.- Это вообще-то из другой передачи, - огрызнулся я и понял, что мою супругу ждет бессонная и тревожная ночь.Судя по всему, желание сообщить о своем местонахождении домашним мучило не только меня.- Домой позвонить как-то можно? – напрямик спросил у милиционера один из вновь прибывших.- Звони, - разрешил он. – Вон мы специальный телефон для вас у двери повесили.На стенке и впрямь черным фломастером был изображен контур, напоминающий телефон-автомат. И трубка была нарисована. И «кнопочки».Забрали в одних треникахПостепенно наш «пьяный отель» заполнился. Я завидовал храпящим соседям. Самому заснуть на жесткой лежанке не удавалось. На ней была одна-единственная простынка – хочешь, занозистую фанеру накрой, хочешь, сам простыней укройся.- Градуса не хватает, чтобы заснуть, - объяснил сосед, который, как и я, ворочался без сна.Я обратил внимание: на нем были тренировочные штаны – все остальные храпели в одних трусах.- Ты что, особенный? – удивился я.- Да нет, - сразу понял он, о чем это я. - Я треники натянул, когда мы с женой из бани домой шли, и под ними больше ничего нет. В заднем кармане у меня была заначка. Только отхлебнул из бутылки, а тут они. Так и увезли.«Если не заткнешься, свяжем ласточкой»Много копий в свое время, помнится, было сломано в прессе по поводу бесцеремонного обращения в вытрезвителях. С другой стороны, публика сюда попадает не в самом интеллигентном состоянии.- Ты помнишь, что ты человека зарезал! – громко вопрошал одного из вновь доставленных милиционер, приподняв ему ладонью подбородок. – Ударил его ножом! Вспомнил?- Неужто, правда? – опасливо покосился я на размякшего дядьку с домашним брюшком.- Да нет, - тихонько засмеялся сержант. – Разве бы его тогда сюда доставили? Это у нас прием такой: вот упился человек, что имени своего вспомнить не может. Напугаем – и он быстро приходит в себя.Эффект сказался очень быстро. Когда стражи порядка удалились, товарищ вскочил с койки и принялся колотить в дверь.- Хочешь, чтобы мы из тебя ласточку сделали? – открыл дверь дежурный, демонстрируя толстую веревку в кулаке.- Это как? – не понял буян.- Положим на живот на пол и свяжем руки и ноги за спиной, вот как, - охотно объяснили ему. – Смирительных рубашек тут для вас никто не держит.Дяденька успокаивается, опускается на лежанку – ему не хочется быть ласточкой. Вскоре он уже похрапывает.А мы лежим с недремлющим соседом на своих койках, ворочаемся. И тут в камеру снова заходит сержант. Он прямо за волосы приподнимает головы спящих и всматривается в лица.- Ты что, Бен Ладена ищешь? – вдруг спрашивает у него мой новый приятель.И вместо ответа получает звучную оплеуху с разворота.- Зачем руки-то распускать? – заступаюсь я. – Человек просто пошутил.- Ориентировка пришла, - говорит страж порядка и выходит из камеры.Кстати, примерно через месяц в одном из пермских вытрезвителей скончался посетитель, которого скрутили такой же «ласточкой». История была громкой, в прессе выступали независимые медики: мол, в результате такой процедуры может ухудшиться работа печени и наступить отравление.Скандал тогда замяли, но вопрос, как цивилизованно справляться с буйными выпивохами, остается открытым. Может, все-таки смирительные рубашки будут более гуманным методом?Требуем продолжения банкетаЗадремать мне удалось только под утро. Но вскоре проснулся от оживленного голоса одного из соседей, как я понял, бывалого.- Значит так, - доходчиво растолковывал он людям, сидящим в трусах и плавках вокруг него. – Нас начнут выпускать с 4 утра. Но по одному – с интервалом минут в 15. Это специально, чтобы мы не скапливались во дворе и не отправились продолжать. Давайте же друг друга поджидать сразу за двориком. Нам вернут наши вещи, у кого-то наверняка остались деньги. Дома нас все равно ждет неприятный разговор. Так что нужно подготовиться к нему - подлечиться.- А меня, наверное, на машине домой увезут? – неуверенно предположил мой сосед в тренировочных штанах. - У меня ведь другой одежды с собой нет, а идти придется через весь город.- Это вряд ли, - отрезал завсегдатай заведения. – Доставки домой у них отродясь не было.- Эй, мы здесь! – услышал я голос из темноты, когда вышел в утренней мгле на свободу. – Давай к нам!Группой в дюжину человек мы дошли до перекрестка. Я добрел с новыми приятелями только до ближайшей остановки, а они отправились дальше. Автобусы еще не ходили.Дешевле, чем в гостиницеИнтересно, а сейчас предусмотрят доставку домой? Хотя бы за отдельную плату. В таком положении не у всех могут найтись средства на такси.Кстати о деньгах. Ночевка в «пьяном отеле» – а я ее поторопился оплатить в тот же день, чтобы даже и не думали сообщать на работу – обошлась в неправдоподобно небольшую сумму. Я тогда удивленно прикинул: чуть ли не в три раза дешевле, чем переночевать в бюджетном гостиничном номере.Расплачивался я за ночлег прямо в вытрезвителе.- Понравилось вам у нас? – улыбнулась мне девушка в форме за стойкой кассы.- Все на высшем уровне! – не стал спорить я. – И недорого.- Может быть, вы и благодарность тогда напишите? - хитро прищурилась она.- А у вас что, книга жалоб и предложений имеется? – искренне удивился я.- Через свою газету можете поблагодарить, - засмеялась она, заметив мое недоумение. – Вы про место работы соврали, но у вас в вещах мы журналистское удостоверение нашли. А насчет недорого – вам еще в суд идти.Препирался с представителями властиИз повестки явствовало, что слушание было назначено на тот же день. В очереди к мировому судье я стоял и гадал, что же мог такого натворить.- Тут сказано: вы препирались с представителями власти, пытались их ввести в заблуждение, сообщая неверные данные о себе, оскорбительно заявляли, что вас захватили в плен, - зачитывала судья строчки протокола. – Что можете сказать в свое оправдание?- Известно что - наш суд самый гуманный суд в мире! - развел я руками.Усталая женщина в мантии рассмеялась.- Сто рублей штрафа! – вынесла она вердикт. – Меньше дать не могу.Как известно, с 1 января только за нахождение на улице в состоянии сильного опьянения штраф подняли в два раза – с 1500 до 3000 рублей. Сколько будет стоить обслуживание в «медотеле», пока неизвестно. Но в условиях модного сейчас аутсорсинга почти наверняка это будет заметно дороже, чем раньше. Впрочем, больше попадать в вытрезвитель мне не хочется.