На утро 15 января общее число инфицированных в Пермском крае достигло 34 812 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19: 59 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни составляет 0,99, - сообщили в краевом оперштабе.Среди новых инфицированных 113 мужчин, 177 женщин и 12 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 25 человек, от 30 до 49 лет – 89 человек, 89 в возрасте 50-64 и 75 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 166 человек. На втором месте Пермский муниципальный район – 26 инфицированных, на третьем –Березники - 21 заболевший.В Осинском городском округе обнаружено восемь жителей с COVID-19, в Соликамском городском округе – шесть. По пять случаев выявлено в Кунгурском муниципальном районе, а также в Горнозаводском, Ильинском и Оханском городских округах. Еще по четыре заболевших зафиксировано в Частинском муниципальном районе, Добрянском и Краснокамском городских округах.По три жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Березовском муниципальном округе, Карагайском муниципальном районе, Нытвенском и Суксунском городских округах. По два - в Кудымкаре, а также Верещагинском, Лысьвенском, Очерском и Чайковском городских округах.По одному - в девяти территориях Пермского края. Это Кунгур, Большесосновский и Сивинский муниципальные районы, Гайнский, Косинский и Кудымкарский муниципальные округа, Гремячинский, Октябрьский и Чусовской городские округа.Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.Напомним, с 11 января все учащиеся вернулись к традиционному очному обучению. Во всех школах обеспечивается утренний фильтр и регулярная дезинфекция помещений. Особое внимание уделяется тому, чтобы учителя во внеурочное время, в том числе во время перемен, носили защитные маски. Их также обязаны использовать сотрудники столовой.