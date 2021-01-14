В первые же дни нового года жители Прикамья увидели на автозаправках новые цены на бензин.- Литр бензина АИ-92 был 44 рубля 17 копеек, а теперь - 44 рубля 87 копеек! – неприятно удивлялись автомобилисты. – Куда смотрят антимонопольщики!В январе цены на бензин на оптовых рынках продолжали расти. Не приведет ли это к тому, что на прикамских АЗС вновь перепишут ценники?Ситуацию прокомментировал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин.- История традиционная, - объяснил Александр Плаксин. - Бензин - это один из топовых продуктов, повышение цены на который вызывает недовольство. И это понятно: он приобретается многими едва ли не чаще, чем даже товары первой необходимости. Автомобилисты, которых все больше становится в стране, это активная часть населения. Они очень резко всегда реагируют на истории, связанные с подорожанием топлива.Рост цен на бензин, действительно, произошел. Так было и в прошлый год. В начале 2020-го года мы также наблюдали ситуацию, когда цены на бензин и дизельное топливо выросли на заправках Пермского края. В этом году мы наблюдаем такую же картину – последнее повышение цен произошло на прикамских АЗС 31 декабря.Мы проанализировали рост цен и увидели, что по сравнению с декабрем 2019 года рост цен на АИ-92 составил 2,98 процента, на АИ-95 – на 3,9 процента. А официальные данные по инфляции с декабря 2019 года – 4,9 процента. То есть рост цен на бензин – заметно ниже инфляции. Поэтому винить нефтяные компании в том, что они злоупотребляют своим положением и как-то ведут себя некорректно на этом рынке, не приходится.Вызывает опасение, что цены на бензин в январе пошли вверх на оптовых рынках. Ждать ли нам повышения цен на автозаправках? Будем надеяться, что это сильно не отразится на розничных ценах, и значительного ценового колебания мы не увидим. Но в любом случае у правительства есть механизм, который уже был задействован – это так называемые соглашения с поставщиками. Если вдруг ситуация усугубится, и руководство страны увидит, что на этом рынке, который является социально значимым, есть проблемы, то этот механизм будет включен, и цены будут замораживаться так, чтобы их рост не превышал официальных показателей инфляции. Мы мониторим ситуацию с автомобильным топливом в еженедельном режиме и будем продолжать это делать дальше.