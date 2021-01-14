«Хочу жрать», «Хочу жрать и домой!» - написал в начале третьей четверти первоклассник из Перми в строке «для заметок» в своем школьном дневнике.Мама, прочитав это, ругаться не стала, а посмеявшись, спросила разрешения у сына, можно ли выложить записи в интернете, и опубликовала на своей страничке в Twitter (псевдоним @liza_inthesky) с подписью: «Ребенок решил, что строка «для заметок» в школьном дневнике - для него, и устроил там филиал личного дневника».За сутки этот милый пост пермячки набрал больше 30 тысяч лайков! Пользователей развеселил искренний и наивный малыш, честно объявивший о своих желаниях.«Половина первого ночи! Ржу в голос! Проснулся муж, теперь ржем вместе!», - пишут пользователи.«У меня уже много лет нет школьного дневника, но я все так же хочу жрать и домой», «Это дневник ребенка. Что хочет, пусть то и пишет. А кому не нравится, пусть заведет себе свой дневник и делает там что хочет», - давятся смехом другие.Кто-то засомневался, можно ли выкладывать личные записи на всеобщее обозрение.- Ребенок в курсе, что я выложила, и он не против. У него есть блокнотик с личными записями, туда я не заглядываю, - объяснила мама.Затем дискуссия плавно перешла на тему питания в школе: «Ох, как же я его понимаю в его терзаниях», «Покормите ребенка! Он пытается подавать знаки!», «Ждем прокурорской проверки организации детского питания в школе», «А что, горячие обеды не дают?»- Дают, ему не нравятся, - говорит пермячка. – Накормить его действительно большая проблема. В школе кормят вкусно и хорошо, но он очень привередливый в еде.«Микроблогер подрастает», «Какой он замечательный и интересный!», «Дайте ему Twitter», - пришли к единому мнению пользователи.Оказалось, что свои искренние предпочтения во время сидения на школьных уроках, написал семилетний Тихон, он учится в 1 классе пермской школы №6.- Мы стараемся не ругать его за такие оплошности, чтобы сын не потерял интерес к учебе, - рассказала «Комсомольской правде» мама этого первоклашки, Елизавета. – Мы поговорили, конечно, и о том, что дневник – это его первый официальный документ и что вести нужно по определенным правилам. Рассказали, что слово «жрать», хоть и существует в русском языке, но употреблять его в сочинениях нежелательно.Причину произошедшего мама Тихона видит в том, что с рождения занималась развитием ребенка и сейчас, когда он пошел в первый класс, мальчик хорошо знает многое из того, чему их учат в школе.Тихон – единственный сын у своих родителей – блоггеров. И мама, и папа ведут соцсети и нередко рассказывают о том, что происходит в их семье.- Да и сам Тихон под нашим присмотром пытается вести свою страничку, публикует там фото, пишет про себя, свою школу, занятия карате и свои творческие поделки, возможно, в будущем тоже блоггером станет, - улыбается Елизавета. – Я уже написала в наш родительский чат о том, что со своим дневником Тихон наделал шума в интернете, но не уверена, что классная руководительница еще прочитала это. Все остальные родители искренне посмеялись. Надеюсь, что также сделает и наша учительница.