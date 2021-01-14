Что и говорить, такой холодной зимы давненько не было. Правда, похолодание, которое началось у нас с началом рабочей недели, к выходным может ненадолго смениться потеплением. Но затем синоптики вновь ждут морозов. Вопрос только – будут они умеренными или экстремальными.- В пятницу с юго-запада к нам поступит теплый воздух, и потепление будет сопровождаться обильными снегопадами утром, - предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Уже к обеду сугробы в Перми подрастут на 5-7 сантиметров, и это опять может создать сложности на городских улицах для пешеходов и транспорта. Зато днем наконец-то отдохнем от морозов: температура в Перми ожидается вполне комфортная - около 10 градусов ниже нуля.В субботу начнется вторая волна снегопадов – снег будет идти днем и вечером. И, скорее всего, еще немного потеплеет. Столбик термометра обещает подняться выше -10 градусов.Но уже в воскресенье холода начнут возвращаться. Осадки продолжатся, поэтому температура резко падать не будет. Днем она опустится до -15 градусов. А вот в ночь на понедельник вновь начнется арктическое вторжение.Днем в понедельник установится ясная погода, и наступят крещенские морозы, правда, не слишком крутые – до -20 градусов.- Что будет дальше, пока неясно, - отмечает метеоролог. - Существует вероятность ультраполярного вторжения воздуха из глубин Арктики, тогда морозы могут усилиться.- Возможен вариант, что на следующей неделе к нам поступит студеный воздух из Якутии со стороны Таймыра, где уже ударили 40-градусные морозы, - подтверждает инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Но стужа может до нас и не дойти, и все ограничится длительным, но не экстремальным похолоданием.