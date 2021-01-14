Пандемия коронавируса, которая уже почти год бушует по всему миру, заставила всех нас носить маски. И в то же время показала, насколько сильными и бескорыстными могут быть люди, когда рядом те, кто нуждается в их помощи и поддержке.Еще в марте прошлого года в Пермском крае открылся региональный волонтерский центр «Единой России». О том, какую помощь в эти непростые времена оказывают волонтеры пермякам, рассказал руководитель центра, депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.- Александр Юрьевич, вы один из первых отреагировали на главный вызов прошедшего года. Можно ли уже подвести итоги работы волонтерского центра за эти 11 месяцев?- Здесь стоит сказать о том, для чего был создан волонтерский центр. Ложка была дорога к обеду, потому что он закрыл собой ниши, которые необходимо было закрыть вчера и самолетом. Например, еще в начале пандемии встал вопрос с защитными масками, их не было ни в магазинах, ни в аптеках. И люди, которые могли их достать или купить по завышенным ценам, приобретали эти маски для тех, кому они нужнее, – кто-то приносил 10 штук, кто-то – 10 тысяч. И раздавали врачам, волонтерами, работникам социальной сферы, людям из группы риска.Возможно, тогда это была капля в море, но посыл был задан верный. И это стало для меня лакмусовой бумажкой - мы можем быть полезными и будем это делать.- Крупные предприятия присоединялись к помощи волонтерам?- Разумеется, мы работали со многими крупными промышленниками. Важно было сохранить производственную безопасность. Людей на предприятиях невозможно массово отправить на удаленку. Никто тогда не знал границы и рамки этой угрозы, насколько все далеко зайдет. А люди работали по сменам, бок о бок, их необходимо было обеспечить средствами индивидуальной защиты. Если бы началась эпидемия на предприятии, где работают тысячи, производственный процесс пришлось бы остановить. Поэтому социальные вопросы решались здесь и сейчас.Самое меньшее, что можно было сделать, защитить. Ничего сверхъестественного – раздавали маски, перчатки, антисептики. Прорабатывали также вопросы закупа лекарств, но этого не потребовалось. Зато удалось наладить на многих предприятиях массовое тестирование на коронавирус. Людей с первыми признаками ОРВИ тут же отправляли на ПЦР.- В рамках федерального проекта #МыВместе проходит немало акций помощи. Насколько они эффективны?- Акции рождались из потребности. Есть вопросы, которые государственная машина решает, но не так быстро, как это необходимо. Если деньги под определенную потребность не заложены в бюджете, это будет нарушением, нецелевым использованием. Например, обеспечение горячим питанием врачей, которые почти круглосуточно находились на рабочих местах. Когда с этим вопросом к нам обратилось руководство одной из больниц, проблема была решена.Тема стала востребованной, многие наши коллеги, другие депутаты включились в работу, и в кратчайшие сроки питанием были обеспечены все, кто в этом нуждался.- Не менее полезной стала идея по доставке врачей к пациентам…- Безусловно, стоит только посчитать, какое время тратит врач на дорогу до пациента. Приблизительно – это 70 процентов от всего рабочего дня. К примеру, были выделены по два автомобиля с водителями для горбольницы №6, поликлиники №7 в Мотовилихе, которые развозили медработников по нужным адресам. И здесь самое главное, что больницы и поликлиники сами быстро обозначали свои потребности. Далее запускается процесс – мы это делаем сами или подключаем для помощи предприятия и организации. Вся наша работа строилась по простому принципу - к нам обращаются те, кому нужна помощь, и те, кто может ее оказывать.- Много людей в эти непростые времена решили стать волонтерами?- Таких людей немало, более 800 человек по всему региону занимались и продолжают заниматься этой работой. И мне хочется сказать много хороших слов в адрес нашей молодежи, которая присоединилась к волонтерскому движению. Эта работа меняет мировоззрение людей. Герои нашего времени – это волонтеры. Они проходят достойную школу, уроков которой хватит на всю жизнь.- Кто же они – герои нашего времени? Студенты, служащие, начинающие политики…- В основном студенты или вчерашние студенты, которые уже знакомы с волонтерством и хотят заниматься им дальше. Это люди с активной жизненной позицией. Они стучат в двери, а если им не открывают, стучат в окно: я готов помочь. Они помогают бескорыстно, для них это норма жизни, ее смысл. То, ради чего стоит жить. Только за 11 месяцев работы центра помощь получили более 85 тысяч людей, оказавшихся в период пандемии в трудной жизненной ситуации.- Наработки пермского волонтерского центра берут в работу коллеги из других регионов?- Да, то же горячее питание для медперсонала – наработка нашего волонтерского центра, которая сразу пошла по другим регионам. Буквально перед новогодними праздниками мы подготовили ряд предложений по изменениям в федеральный закон «О добровольчестве», все они одобрены и будут рассмотрены.- Есть помощь, которую невозможно оказать без законодательной поддержки. Какие социальные инициативы обсуждаются на уровне Законодательного Собрания Пермского края?- На мой взгляд, мы сделали главное – очень быстро были приняты необходимые решения, касающиеся помощи малому и среднему бизнесу. На эти нужды из бюджета Пермского края выделили около миллиарда рублей. Этот вопрос был ключевым, потому что основной удар как раз пришелся по субъектам малого предпринимательства. Те же кафе, досуговые учреждения были вынуждены уйти на полный карантин, очень многие люди остались без работы.Как нас учили в школе, война – это ускоренное развитие экономики. Сейчас у нас практически война – мы боремся с этой болезнью, многие – уже долгие месяцы находятся на передовой. Поэтому быстрое решение вопросов – сейчас жизненно необходимо.- Не чувствуете диссонанс: весной, когда заболевших было не более 50-70 человек, фактически был локдаун. Пустынные улицы, все сидели по домам. Сейчас заболевших в разы больше…- Тогда еще никто не знал, что это за инфекция и чем она грозит человечеству. Теперь мы понимаем, как с ней бороться. На сегодня мы осознали степень угрозы, учли ситуацию в других странах, приняли меры безопасности. Началась массовая вакцинация населения. Все было сделано правильно, осталось одержать окончательную победу и верить, что 2021 год будет лучше, чем его предшественник.ВРЕЗКАЖители Пермского края могут позвонить по телефонам регионального волонтерского центра «Единой Росси» 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.