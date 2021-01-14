В ГИБДД Перми подвели итоги минувшего года. Сотрудники рассказали, что в целом, ситуация на дорогах краевой столицы улучшилась. Не исключено, что одной из причин, повлиявших на ситуацию, стали введенные ограничительные меры, вызванные коронавирусом. Весной в городе было заметно меньше машин. Итак в 2020 году в Перми на 30,4 % снизилось количество ДТП, произошло 969 автоаварий, в которых 38 человек погибли, 1195 получили травмы различной степени тяжести.Самым аварийным районом города стал Свердловский район. На его территории зарегистрировано 185 ДТП, в которых 6 человек погибло, 222 получили травмы.В Индустриальном районе - 172 ДТП, в которых 8 человек погибли, 206 получили травмы.В Мотовилихинском районе случилось 157 ДТП, в которых 11 человек погибло, 205 ранено.В Орджоникидзевском районе произошло 112 ДТП, в котором 6 человек погибли, 155 получили травмы различной тяжести.В Дзержинском районе за год - 145 ДТП с пострадавшими, при этом 5 человек погибли, 166 ранено.В Ленинском районе оформлено 120 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибло, 156 ранено.В Кировском районе произошло 78 ДТП, 5 человек погибли, 85 получили травмы.На 35% было меньше наездов на пешеходных переходах и на 37% пострадавших в них пешеходов. В 171 ДТП погибли 5 и ранены 168 человек.Аварий с участием детей уменьшилось на 37%. За прошедший год в краевом центре было 117 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 1 ребенок погиб 126 получили травмы.На 2,5 % снизилось количество ДТП по вине водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. За прошлый год произошло 79 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 12 человек погибли, 91 человек получил различные травмы.В 30 случаях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В таких ДТП погибших нет, 48 человек получили травмы.По видам ДТП распределились следующим образом:- 353 столкновения транспортных средств;- 332 наезда на пешеходов;- 103 падения пассажиров общественного транспорта;- 62 наезда на препятствие;- 42 наезда на велосипедистов;- 41 наезд на стоящее ТС;- 15 опрокидываний ТС;- 15 съездов с дороги;- 1 наезд на животное;- 1 наезд на дорожного рабочего;- 4 ДТП иного вида.