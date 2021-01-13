«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 14 января 2021 года: массовая вакцинация населения против коронавируса в Прикамье начнется в конце января.Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 286 новых случаев заражения COVID-19: 52 человека проходят лечение в больницах, 234 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 34 522. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 12 января – 0,98). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus. Из 286 новых инфицированных – 121 мужчина, 165 женщин, в их числе 3 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 31 человек, от 30 до 49 лет – 94 человек, 81 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.Как сообщили в краевом оперштабе, массовая вакцинация населения Пермского края против коронавируса начнется в конце января.- В ближайшие недели в Прикамье ожидается поставка 108 тысяч доз вакцины – с ее поступлением начнется массовая вакцинация, пройти иммунизацию смогут все желающие, - сообщили в оперативном штабе. - Сейчас иммунизацию проходят приоритетные группы граждан.