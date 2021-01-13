В администрации Перми опубликовали тарифы, которые начнут действовать с 1 июля этого года. Их утвердили в министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края.Во втором полугодии в краевом центре придется больше платить за электроэнергию, горячую воду, водоотведение и за вывозку мусора. Во многих домах больше будут брать за тепло.Давайте посчитаем, как вырастут расходы на коммунальные ресурсы для семьи из трех человек, проживающей в обычной двухкомнатной квартире.ВодаЗа холодную воду с 1 июля платить больше не придется – нам по-прежнему будут насчитывать 33 рубля 3 копейки за кубометр.А вот за горячую воду плату повысят. С 1 июля кубометр подогретой водички в большинстве пермских многоэтажек будет стоить на 8 рублей 36 копеек больше – 137 рублей 91 копейку. Норматив потребления в квартирах, где не установлены счетчики, определен примерно в 3,8 «кубов» на каждого. То есть семье из 3 человек предстоит платить на 95 рублей больше.И за водоотведение 1 кубометра воды платить будем на 2 рубля 32 копейки больше – 27 рублей 14 копеек. Поскольку расчетный норматив отвода воды в городе составляет около 6,5 кубометра в месяц на человека, считаем: для нашей среднестатистической семьи плата повысится примерно на 15 рублей.ТеплоНе повысят плату за тепло в пермских многоэтажках, которые обслуживают Пермская сетевая компания и ПТЭЦ-14.А вот в тех домах, в которые тепло поставляет ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский», каждая потребленная гигокалория будет стоить на 58 рублей 46 копеек дороже - 1519 рублей 94 копейки.Норматив потребления тепла в Перми для многоэтажек составляет около 0,028 гигакалории на квадратный метр в месяц. То есть для семьи, проживающей в квартире площадью 50 квадратных метров, - 1,4 гигакалории. Разница в оплате за тепло, таким образом, для нее составит 81 рубль 84 копейки.ЭлектричествоСтоимость электричества для населения в домах с газовыми плитами вырастет на 19 копеек за киловатт-час - до 4 рублей 44 копеек. Норматив потребления электроэнергии среднестатистической семьи из 3 человек, проживающих в 2-комнатной квартире, определен в Перми в 73 киловатт-часа. Значит, за свет семье придется платить на 13 рублей 87 копеек больше.(В домах с электроплитами киловатт-час подорожает на 15 копеек и будет стоить 3 рубля 25 копеек).МусорЖители многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора на 5 рублей 52 копейки больше – 85 рублей 61 копейку с одного проживающего. То есть семье из трех человек придется потратить на 16 рублей 56 копеек больше.ИтогоСкладываем 95 рублей «плюсом» за горячую воду, 15 рублей за канализацию, 81 рубль 84 копейки разницы в оплате за тепло, 13 рублей 87 копеек за электричество и 16 рублей 56 копеек за вывоз мусора. Получаем, что с 1 июля условная семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире, будет каждый месяц платить за коммунальные ресурсы примерно на 222 рубля больше. А разница за полгода составит 1332 рубля.Для сравнения: 1 июля прошлого года, по нашим расчетам, увеличение составило около 144 рублей в месяц и 864 рублей за полугодие.