По мнению эпидемиологов, коронавирус может уберечь пермяков от другого опасного заболевания - гриппа. Почему? Давайте сравним ситуацию в текущем эпидсезоне с тем, что было ранее. Обычно первые заболевшие гриппом пермяки появлялись в Прикамье в начале декабря, а к февралю объявлялась масштабная эпидемия: на карантин закрывались школы, вузы и сузы.В этом году ситуация иная: по результатам последнего мониторинга среди всех заболевших ОРВИ циркулируют адено- и риновирусы, а вот вирусов гриппа пока не обнаружено. Да и сам уровень заболеваемости ниже эпидемического порога во всех возрастных группах, кроме взрослых.Оказывается, не бывает худа без добра: эпидемиологи объясняют такую ситуацию тем, что, защищаясь от коронавируса масками, перчатками и прививками, мы таким образом уберегаемся и от гриппа.- Еженедельно мы проводим исследование 30-40 проб от больных с симптомами ОРВИ, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь» заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Александр Зомарев. – И видим, что в январе в текущем сезоне вирусы гриппа пока отсутствуют. Вероятней всего, это связано с широким распространением нового коронавируса SARS-CoV-2.К тому же из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19, большинство жителей Прикамья соблюдает противоэпидемические меры: носит в общественных местах маски, соблюдает дистанцию и даже работает на «удаленке». Все это также способствует предотвращению заболевания не только коронавирусом, но и гриппом.Но есть и еще одна немаловажная причина того, почему пермяки «во всеоружии» готовы встретить грипп. Это прививка. Вакцинация от гриппа в этом эпидсезоне началась достаточно рано, и по данным эпидемиологов вакцинироваться успели 1 миллион 400 тысяч человек, а это 54% жителей края. И такая профилактика также позволит предотвратить широкое распространение вирусов гриппа и снизит тяжесть заболевания.Однако, какие прогнозы у эпидемиологов на ближайшие месяцы? Может быть, нам полностью удастся обойтись без гриппа в этом сезоне? Увы, он придет, но несколько позже. Но есть и хорошая новость: он будет не столь интенсивным, как в прошлые годы.- Из-за активной циркуляции SARS-CoV-2 и низкого распространения вирусов гриппа во всех странах Северного полушария, мы ожидаем развития смешанной эпидемии гриппа умеренной интенсивности в более поздние сроки, - продолжает Александр Зомарев. – С участием вирусов гриппа А (H1N1) pdm09, А (H3N2) и В, все они входили в состав вакцины от гриппа в этом эпидсезоне. Так что те пермяки, которые успели поставить себе прививку, будут защищены.