Прививки от коронавируса всем желающим пермякам начали делать с 5 января. И те, кто не стал затягивать, прошли вакцинацию без всяких проблем. Однако запаса вакцины, которую развезли по поликлиникам, хватило буквально на неделю.Как только началась первая рабочая неделя года, журналисты «Комсомолки» решили тоже записаться на прививку, но это оказалось труднопроходимым квестом.В минздраве пояснили, что записаться на иммунизацию можно по телефону регистратуры поликлиник, через сайт «Госуслуги» и портал k-vrachu.ru.Начинаю с привычного сервиса, которым обычно пользуюсь, когда записываю себя или родных к доктору. Захожу на портал k-vrachu.ru, но… записи к своему терапевту нет до 28 января включительно. А дальше – «окошечки» еще не активны.Пытаюсь воспользоваться сервисом госуслуг, но при выборе нужной поликлиники зависаю: выбрать необходимое учреждение можно только вручную. Дважды перелистав список всех поликлиник Перми, свою я так и не нахожу. Отметка на карте – не работает и не ищет нужный адрес.Третья попытка: звоню в регистратуру поликлиники, к которой прикреплена. Морально готова к тому, что буду висеть на линии не менее получаса. Но трубку поднимают сразу:- В нашей поликлинике данная иммунизация не проводится. Если вы живете в Мотовилихинском районе, можете записаться на прививку в поликлинике № 7 на Крупской, 57 а. Адрес регистрации значения в данной ситуации не имеет.Звоню в «семерку», время ожидания – минут пять. Наконец, отвечает оператор:- В данный момент иммунизация приостановлена, вакцины у нас нет. Ждем поставки новой партии, но сроки нам не обозначили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Если вы не передумаете прививаться, можем поставить вас в очередь.- То есть когда вакцина поступит, вы мне перезвоните?- Да, но не сразу. Перед вами записалось уже немало желающих, около ста человек. В любом случае придется подождать.А вот опыт моей коллеги, которая тоже пыталась записаться на прививку через госуслуги:- Также зашла на сайт в раздел «Запись к врачу», долго искала в перечне предлагаемых медицинских организаций свою поликлинику, так как в списке стояли вперемешку поликлиники Перми, Березников, Кунгура. Поиск по карте города оказался более успешным: найдя нужный дом, я кликнула на него и высветилась «моя» поликлиника - №1 на Малой Ямской.Но пункта «записаться на вакцинацию» в услугах не было. А при попытке записаться к врачу-терапевту сайт выдал мне список из десятка фамилий.Пришлось идти испытанным дедовским методом – позвонить в регистратуру.- На данный момент запись заполнена, - ответил в трубке вежливый голос. – Ожидается поступление вакцины. По поводу записи можно узнать по этому же телефону или на сайте госуслуг, запишитесь к врачу Ярославцевой.Как и следовало ожидать, на сайте значилось:«По выбранному Вами специалисту в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи. Пожалуйста, выберите другого специалиста или обратитесь в регистратуру медицинской организации для записи».Круг замкнулся.КстатиСейчас в Перми на базе поликлиник развернуто восемь пунктов вакцинации. Делают прививки и в краевом Центре по профилактике СПИД, еще два пункта работают в крае: в Березниках и Чайковском.К концу января планируется развернуть иммунизацию по всему Пермскому краю. Прививать от COVID-19 будут 45 медицинских организаций в 43 административных районах. Для этого сейчас в больницах и поликлиниках устанавливается специальное холодильное оборудование для правильного хранения вакцины.Записаться на иммунизацию можно по телефону регистратуры поликлиник, через сайт «Госуслуги» и портал k-vrachu.ru.ВажноПоликлиники, где делают прививки:городская клиническая поликлиника г. Перми, ул. Малая Ямская, 10;городская поликлиника №7, ул. Крупской, 57а;городская клиническая поликлиника № 2, ул. Бр. Игнатовых, 3;поликлиника клинической больницы им. Гринберга, ул. Маршала Рыбалко, 2а;поликлиника ГБ №6, ул. Писарева, 56;городская поликлиника №4, ул. Екатерининская, 224;городская поликлиника №5, ул. Куйбышева, 111;клиническая больница Свердловского района, ул. Серпуховская, 11а.