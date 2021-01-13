Кто сказал, что на эспланаде не будет ледового городка? Скульпторы из разных регионов России и соседней Беларуси не согласились с этим. И сотворили настоящее чудо, которым пермякам позволено любоваться с 14 января. Восхититься есть чем - тут тебе и сказочные персонажи изо льда, и навигаторы, которые стремятся к иным мирам, и фигурки исследователей у ледяного микроскопа.Хрустальный кубок России по снежной и ледовой скульптуре в этом году вручили Константину Евдокимову и Павлу Соловьеву - команде из Екатеринбурга за работу «Ты прекрасна!». Их изваяние отличалось изысканной филигранностью. А, кроме того, вполне соответствовало главной теме «Зимнего вернисажа» - «Ускользающая красота».- Женщина всегда старается быть красивой, но красота недолговечна, - объяснил их замысел Константин. – Однако любящий мужчина знает, что она прекрасна. Что нам потребовалось для победы? Вода, мороз и вдохновение!Особенно волшебными ледовые изваяния выглядят вечером, когда загорается разноцветная подсветка.