По данным Роспотребнадзора, на утро 13 января в Прикамье 34 236 заболевших ковидом. За минувшие сутки в Пермском крае выявлены 287 новых случаев заражения COVID-19: 56 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому.Ежесуточный прирост больных составил 0,8 процента.Из 287 новых инфицированных – 127 мужчин, 160 женщин, в их числе 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 79 человек, 100 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет.Заболевание обнаружено у жителей 30 территорий. Более половины из них - 156 человек - живут в Перми. Также коронавирус подтвержден у 26 жителей Краснокамска и 15 - Соликамска. 10 случаев заболевания выявлено в Пермском районе, по семь – в Кунгурском районе и Добрянском городском округе. В Куединском муниципальном районе и Чусовском городском округе установлено по 6 случаев коронавирусной инфекции, в Чайковском – 5.Выздоровели за минувшие сутки 357 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае выздоровели 27576 человек.1742 человека находятся на карантине. 1625 пациентов лечатся в больницах, в том числе 93 - на аппаратах ИВЛ.За минувшие сутки произошло 9 летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией, а также 14 человек умерли от сопутствующих заболеваний. Суммарно за все время скончалось от коронавируса 1254 человека, еще 920 - от сопутствующих заболеваний.В Перми открыта массовая вакцинация жителей. К концу января планируется развернуть иммунизацию по всему Пермскому краю. Прививать от COVID-19 будут 45 медицинских организаций в 43 административных районах. Для этого сейчас в больницах и поликлиниках устанавливается специальное холодильное оборудование для хранения вакцины.Записаться на прививку можно по телефону регистратуры поликлиник, через сайт «Госуслуги» и портал k-vrachu.ru.