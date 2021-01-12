Сразу после Нового года в поликлиниках Перми началась вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). За каникулы успели привиться около трех тысяч человек, второй компонент вакцины поставили себе 862 человека.- Это первый шаг к профилактике коронавирусной инфекции, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков. – Сейчас в Перми на базе поликлиник развернуто восемь пунктов вакцинации, в них доставили 1900 доз двухкомпонентной вакцины. Ставят прививки и в краевом Центре по профилактике СПИД, еще два пункта работают в крае: в Березниках и Чайковском.К концу января планируется развернуть иммунизацию по всему Пермскому краю. Прививать от COVID-19 будут 45 медицинских организаций в 43 административных районах. Для этого сейчас в больницах и поликлиниках устанавливается специальное холодильное оборудование для правильного хранения вакцины.Записаться на иммунизацию можно по телефону регистратуры поликлиник, через сайт «Госуслуги» и портал k-vrachu.ru.- Пока вакцинация только началась и единого алгоритма, как действовать тому, кто хочет поставить себе прививку, нет, - уточнили в краевом Минздраве. - В каждой поликлинике действует своя система. В одной, чтобы поставить себе прививку, нужно записаться к определенному специалисту, в другой - через регистратуру.- К примеру, прикрепленные к нашей поликлинике пациенты записываются на вакцинацию по телефону горячей линии (342) 257-19-37, - пояснила заместитель главного врача по поликлинике клинической больницы Свердловского района Елена Свинарева. - Мы формируем группу, определяем день и приглашаем пациентов на прививку. И так как вакцины у нас пока немного –150 двойных доз, мы решили проводить иммунизацию два раза в неделю.Как объяснила медсестра инфекционного отделения, нужно приходить в строго определенное время: одна ампула вакцины рассчитана на пятерых человек.В ближайшие дни в регион поступит еще более 108 тысяч комплектов вакцины.ВАЖНОПоликлиники, где можно поставить прививку:Городская клиническая поликлиника г. Перми, ул.Малая Ямская, 10;городская поликлиника №7, ул.Крупской, 57а;городская клиническая поликлиника № 2, ул.Бр. Игнатовых, 3;поликлиника клинической больницы им. Гринберга, ул.Маршала Рыбалко, 2а;поликлиника ГБ №6, ул.Писарева, 56;городская поликлиника №4, ул.Екатерининская, 224;городская поликлиника №5, ул. Куйбышева, 111;клиническая больница Свердловского района, ул.Серпуховская, 11а.Как записаться:При записи в электронном формате на этапе выбора специалиста нужно указать определенного медработника и поликлинику, в зависимости от медучреждения:- Пациенты ГКП г. Перми выбирают поликлинику на Малой Ямской, 10 терапевт Ярославцева Наталья Борисовна;- Пациенты ГКП № 4: поликлиника на Екатерининской, 224, терапевт Малых Майя Александровна;- Пациенты ГКП № 5: поликлиника на Куйбышева, 111, врач иммунопрофилактики Мухаматгалиева Милена Эльвировна;- Пациенты ГП № 7: поликлиника на Крупской, 57а, медсестра процедурной Девятых Маргарита Павловна;- Пациенты ГБ № 6: поликлиника на Писарева, 56, терапевт Витвицкая Ольга Викторовна;- Пациенты ГКБ им. Гринберга: поликлиника на Маршала Рыбалко, 2а, медсестра Бюль Елена Викторовна.- Пациенты ГКП № 2 ул. Бр. Игнатовых, 3, для получения направления на вакцинацию могут записаться к своему участковому терапевту.Алгоритм для записи в электронном формате:1. Через сайт «Госуслуги»- Войдите в свой аккаунт на госуслугах.- Перейдите на главную страницу и нажмите кнопку «Запись к врачу» под полем ввода.- Если у вас нет прикрепления, то вам необходимо прикрепиться к поликлинике.- Если вы прикреплены, то нажмите на кнопку «Записаться».- Выберите регион, после этого выберите человека, которому нужно на прием.- В блоке с персональными данными заполните поле «Номер полиса ОМС» и нажмите «Далее».- Выберите из списка медучреждение, в котором проводится вакцинация (информация выше).- В поле «Выберите медицинскую услугу, которую хотите получить» выберите Ф.И.О. специалиста (терапевта или медсестру).- Выбирайте удобные для вас дату и время посещения.2. Через сайт «К-врачу»:- Войдите в свой аккаунт.- Нажмите на кнопку «Запись на прием к врачу».- Выберите поликлинику, в которой проводится вакцинация (информация выше).- Из списка специалистов выберите специалиста по Ф.И.О.- Выберите удобные для вас дату и время посещения.