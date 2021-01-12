Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» передает ключи новоселам семейного экогорода «Погода». Первые два дома девелопер уже ввел в эксплуатацию. Ключи от квартир по ул. Сапфирной, 14 люди получают на 5 месяцев раньше заявленного срока, а дома по ул. Сапфирной 16 — на 9 месяцев раньше.«Погода» располагается в микрорайоне «Ива». Это живописное место на небольшой возвышенности. С одной стороны она примыкает к микрорайону Садовый, с другой — окружена зеленым массивом. Эксперты отмечают высокий экостатус этой территории. По результатам замеров, уровень шума и загрязнения воздуха составляет здесь всего 1,5–50% от предельно допустимых. Это отличные показатели, которые гарантируют тишину и чистый воздух. При этом поездка в центр Перми занимает обычно не более 17 минут.Ксения Романенко, житель экогорода «Погода»:– Я с нетерпением ждала окончания строительства своего дома. Так приятно, что застройщик передал мне ключи уже сейчас, а не весной 2021 года, как планировалось. Мне очень нравится в этот район, потому что он экологически чистый. Нравится архитектура. Экогород напоминает уютный европейский городок: здесь дышится легко, потому что нет плотной застройки, много зелени, а дома облицованы дорогими материалами.45 процентов экогорода занимают зеленые дворы и прогулочные зоны. А деревьев и кустарников здесь больше, чем квартир. В каждом дворе их 455, а во всем комплексе — более 5000.Сердцем «Погоды» станет спортивно-образовательный кластер площадью 28 000 м2. Здесь разместится школа со спорткомплексом с бассейном и культурно-досуговым центром, детский сад. Строительство детского сада уже началось. Он рассчитан на 350 мест для детей от полутора до 7 лет. Согласно проекта, в трехэтажном здании предусмотрены классы для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы. Буквально 2 года назад «Девелопмент-Юг» уже сдал свой первый детский сад – в спортивном микрорайоне Ива.