Краевой Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает в ближайшие дни аномально холодную погоду. По ночам в Пермском крае мороз до 33 градусов, а днем – минус 25-27.Специалисты ГУ МЧС по Пермскому краю дают пермякам советы, что делать, чтобы избежать обморожения:- надевайте многослойную одежду, а под нее – термобелье;- на ноги наденьте шерстяные носки и свободную обувь;- перед выходом на улицу обязательно поешьте горячую пищу, это поможет организму сохранить тепло;- не стойте на месте, старайтесь постоянно быть в движении, делайте широкие махи руками и ногами вперед – назад;- если вы почувствовали, что немеет лицо – сделайте 10-20 глубоких наклонов, чтобы вызвать приток крови к лицу;- не чувствуете свой нос – потрите его ладонями, но ни в коем случае не снегом;- положите в каждый носок сухой горчичник. Это позволит согревать ноги примерно в течение 12 часов стояния на холоде.