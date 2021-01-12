Можно сколько угодно умиляться «дворовым собачкам» на городских улицах, но встреча со стаей агрессивных псов порой не сулит ничего хорошего. Жуткие ЧП, которые случались в Перми в минувшем году, – тому подтверждение.Еще два года назад городские власти заказали ученым из классического университета исследование – попросили ежегодно пересчитывать в Перми безнадзорных собак и следить за их численностью. Итоги минувшего года вроде бы обнадеживают.- В 2019 году ученые насчитали в городе около 4300 животных, а сейчас их примерно 3400, - сообщил начальник управления экологии и природопользования администрации Перми Дмитрий Андреев. - То есть их число сократилось за год где-то на 900 особей.При этом, по данным ведомства, за прошлый год отловили около двух тысяч бродячих псов. Поскольку на волю их теперь не отпускают, выходит, что за это время больше тысячи собак были выброшены на улицу или родились в стаях.- По нашим оценкам, около 80 процентов всех встреченных нами собак - уличного происхождения, - отметили ученые из МИП «Бюро охраны природы», которые проводили исследования. - То есть от остальных 20 процентов явно избавились их бывшие владельцы.Получается, что, как минимум, каждый пятый пес на улице - брошенный кем-то.Много это или мало - 3400 бродячих собак для Перми? Если посчитать, по одному псу приходится на 300 жителей города.- Но их плотность распределяется неравномерно, - объяснили исследователи. - Больше всего безнадзорных собак бегает там, где они могут найти пищу и где их подкармливают: в частном секторе, в районе продовольственных предприятий, у мини-рынков.Ранее пермяки жаловались, что именно стерилизованные собаки с желтыми бирочками на ушах нередко ведут себя наиболее агрессивно. Их число в городе отныне не будет увеличиваться.- В Перми решили больше не выпускать отловленных собак на волю даже после стерилизации, - объяснил Дмитрий Андреев. - Усыплять их теперь тоже нельзя в свете требований международных зоозащитных организаций. Их можно передавать желающим. Тех, кого не возьмут, мы должны содержать пожизненно.Сколько бездомных животных удалось пристроить в добрые руки?- В прошлом году из двух наших приютов забрали 1100 собак, - сообщила директор Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Жанна Редлер. - В них теперь содержится около 750 животных. Теперь, если вы возьмете щенка, то когда он подрастет, вы сможете его бесплатно стерилизовать.КСТАТИВ каких районах больше всего собак?Наибольшая популяционная плотность бродячих псов зарегистрирована в микрорайонах Новый Крым, Заостровка, Нижняя Курья, Гайва, Закамск, Владимирский, Нагорный, Нижняя Курья.По сравнению с прошлым годом меньше животных стало в Закамске, на Висиме, в Балатово, Нижней Курье, в центре Перми.