В конце января на горе Крестовой возле Губаха начнутся съемки фильма по рассказу Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Это будет детское приключенческое кино о том, как двое братьев вместе с мамой отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы вместе встретить Новый год. Но не застают его, так как тот отправился в экспедицию. А отправленную им телеграмму сыновья нечаянно выбросили в окно.По гайдаровскому рассказу уже была снята картина «Чук и Гек». Она вышла на экраны в 1953 году и в том же году получила премию Венецианского кинофестиваля детских фильмов как лучший фильм для детей от 12 до 15 лет. Но та лента была черно-белой и, конечно, уже вряд ли заинтересует современных детей.Новый фильм будет снят с элементами сказки, планируется, что в нем будет много песен. Действие картины, как и у Гайдара, происходит в 1939 году. Но в отличие от рассказа, в фильме братьям будет не 6 и 7 лет, а 6 и 10, чтобы ярче был контраст между их поступками.Режиссер фильма - Александр Котт, а родителей сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.Съемки в Прикамье продлятся до 15 февраля. Напомним, в последние годы в окрестностях Губахи были сняты такие фильмы, как «Сердце Пармы», «Последний богатырь», «Одна».