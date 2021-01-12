В Мотовилихе будут капитально ремонтировать трамвайные пути. Уже в эту субботу, 16 января, начнутся работы на улице Уральской от перекрестка с улицей Розалии Землячки до улицы 1905 года, включая разворотное кольцо на Висиме. Движение трамваев по улицам Уральской, Лифанова и 1905 года будет прекращено.Трамваи №8 и №11 из центра города будут ходить до цирка, а затем по улице Крупской и бульвару Гагарина до остановки «Пермская ярмарка».Трамвай №4 «Пермь II - Висим» на время ремонта будет отменен.Чтобы из Висима, Рабочего поселка и с площади Восстания добраться до центра, пермяки смогут воспользоваться автобусами маршрутов №18, №24, №32, №38, №77 и №78, которые идут по улице Уральской. На время ремонта будет перенаправлен с улицы Лебедева на улицу Уральскую и автобус №36 «Ироничная компания» - Вышка-2 –Вышка-1» .- По улице Лебедева продолжит курсировать автобус №16 «микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд», - рассказали в департаменте транспорта Перми. - Кроме того, еще в декабре по улице КИМ был запущен автобус №4 «Дворец спорта «Молот» – микрорайон Нагорный», на котором пассажиры также смогут добраться до центра города.В мэрии напомнили, что пересесть с автобуса на трамвай или с трамвая на автобус пассажиры смогут бесплатно.Ремонт трамвайных путей продлится до 30 августа. Ранее в Мотовилихе уже были отремонтированы рельсы на Северной дамбе, на улице Крупской от улицы Лебедева до площади Дружбы, а также на самой площади Дружбы.