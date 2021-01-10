«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 11 января 2021 года: в Прикамье кононавирусную инфекцию нашли еще у 290 жителей.Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19: 74 человека проходят лечение в больницах, 216 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 33 664. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,93 (на 9 января – 0,93). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.Из 290 новых инфицированных – 107 мужчин, 183 женщины, в их числе 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 23 человека, от 30 до 49 лет – 82 человека, 99 в возрасте 50-64 и 75 человек старше 65 лет.