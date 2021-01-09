По данным Роспотребнадзора, на утро 10 января в Прикамье 33 374 заболевших ковидом. За минувшие сутки в Пермском крае выявлен 288 новых случаев заражения COVID-19: 83 человек проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому. Количество заболевших, зарегистрированных в течение суток, в Пермском крае постепенно снижается – еще неделю назад каждый день обнаруживали более 300 заболевших.Из 288 новых инфицированных – 109 мужчин, 173 женщины и шесть девочек. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 34 человека, от 30 до 49 лет – 77 человек, 90 в возрасте 50-64 и 81 человек старше 65 лет.Вновь заболевшие живут в 28 территориях Прикамья. Наибольшее число новых случаев в Перми – 149, на втором месте – Краснокамск, где заболели 19 человек. По 12 случаев подтверждено в Березовском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе, 11 – в Чайковском городском округе. По 9 случаев коронавируса установлено в Добрянском и Суксунском городских округах, 7 – в Губахе, по 6 – в Кунгуре и Лысьвенском городском округе.Ежесуточный прирост больных составил 0,9 процента.Выздоровел за минувшие сутки 321 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае выздоровели 26514 человек.2293 человека находятся на карантине. 1644 пациента лечатся в больницах, в том числе 90 - на аппаратах ИВЛ.За минувшие сутки произошло 9 летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией, а также 13 человек умерли от сопутствующих заболеваний. Суммарно за все время скончалось от коронавируса 1224 человека, еще 880 - от сопутствующих заболеваний.