Число заболевших COVID-19 с начала пандемии и на 8 января 2021 года приближается к 33 тысячам. За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 293 новых случая заражения COVID-19: 95 человек проходят лечение в больницах, 198 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Ежесуточный прирост больных составил 0,9%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,92.Из 293 новых инфицированных 120 мужчин, 173 женщины, в их числе 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 69 человек, 109 в возрасте 50-64 и 85 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.Новые заболевшие обнаружены в 35 территориях краяБольше всего жителей с коронавирусом выявлено в Перми – 137 заболевших. Второе место поделили между собой Краснокамский городской округ и Пермский муниципальный район, в которых заболело по 21 человеку. Третье место по заболеваемости – Лысьвенский городской округ, где обнаружено 15 инфицированных.Еще 12 жителей с COVID-19 выявлено в Березниках, 10 – в Чернушинском городском округе. По 8 человек с коронавирусной инфекцией обнаружено в Верещагинском и Добрянском городских округах. В Октябрьском городском округе коронавирус диагностирован у 7 жителей. По 6 заболевших обнаружено в Оханском и Соликамском городских округах, по 4 – в Бардымском муниципальном районе и Чайковском городском округе, по 3 – в Карагайском муниципальном районе и Чусовском городском округе.Помимо этого, по 2 человека с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Губахе, Куединском муниципальном районе, Красновишерском и Очерском городских округах, Александровском, Гайнинском, Кудымкарском и Уинском муниципальных округах.По одному инфицированному выявлено в 12 территориях: ЗАТО «Звездный», Кизеле, Кунгуре, Кишертском и Сивинском муниципальных районах, Косинском и Юрлинском муниципальных округах, Горнозаводском, Гремячинском, Нытвенском, Осинском и Суксунском городских округах.Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.