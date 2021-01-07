- Мы поженились рано, мне было 23, а моему жениху - 26. После свадьбы пытались завести детей, но через десять лет безуспешных попыток решили, что пришло время дать шанс усыновлению, - рассказывает жительница Аргентины Анни.Серьезный шагАнни и Гонсало живут в одном из крупнейших городов Южной Америки, столице Аргентины - Буэнос-Айресе. Он - компьютерный инженер, она - учитель английского и соцпедагог. После замужества пара мечтала завести детей, но, несмотря на сильное желание аргентинцев, природа распорядилась иначе. Тогда они подумали, что сама судьба подталкивает их к усыновлению, и они решились пойти на этот серьезный шаг. В Аргентине процедура усыновления может занимать до 8 лет, но пару это не остановило, а когда они начали во всем разбираться, узнали, что многие аргентинцы усыновляют детей из России.«Россия? Это ведь на другом конце света! Как люди это делают и, главное, почему? - удивлялась Анни. - Как оказалось, все дело в сроках. Между нашими странами существует определенный договор, при котором усыновить ребенка можно буквально за несколько месяцев. А этническая принадлежность и языковой барьер не имели для нас никакого значения, ведь чужих детей не бывает. Это может показаться глупым, но я верю в силу любви, и я была уверена, что с детьми мы быстро поладим, ведь язык любви един, именно на нем я и хотела строить наше общение. Кроме того, я узнала, что усыновление русских детей жителями Аргентины очень приветствуется в вашей стране. Хотите верьте, хотите нет, наши культуры не так уж отличаются. У нас, аргентинцев, итальянское и испанское наследие, с ним нам досталась любовь к семье, мы уважаем и ценим матерей и отцов, как это делают русские».Анни и Гонсало познакомились с одной аргентинской парой, которая уже усыновляла детей, они посоветовали им съездить в детский дом в Перми. Супруги связались с представителями детдома, рассказали о своем желании и начали готовить необходимые документы, а заодно и изучать русский язык.Первая встреча с детьми«Полгода мы учились вашему языку у русского учителя здесь, в Аргентиние, - рассказывает Анни. - Ваш язык достаточно сложный, но все же нам удалось его понять и немного научиться на нем говорить. Я узнала такие слова как - солничка - это значит много солнца, да? Ты крашивая, мама лубит тебя, иохешь, не йохешь, аштарошна. Последнее слово я использовала чаще всего. В Пермь, да и вообще в Россию мы приехали впервые. Заселились в гостиницу и первые четыре дня готовили документы на усыновление. И вот настал долгожданный день, когда мы поехали в детский дом. Наша первая встреча была незабываемой. Мы сидели в комнате ожидания и ждали ребят, а когда их увидели, тут же захихикали - такие крохотные, миленькие. Сначала зашел Захар - его глаза были такие чистые, любящие, все, что я хотела - обнять. Потом пришла Юлиана, такая решительная, выглядела как маленькая леди, очень высокая и потрясающе красивая, я прочитала на ее лице, что она еще не совсем нам доверяет, тогда я пообещала, что сделаю все, чтобы это исправить.Мы не стали сразу говорить, что хотим стать их папой и мамой, сказали, что просто хотим познакомиться, подружиться, поиграть. Мы привезли из Аргентины много игрушек. Мы играли, обнимались, смеялись - делали все, что могли, чтобы дети с нами чувствовали себя в безопасности. Мы провели вместе замечательные две недели, а потом я попросила социального работника поговорить с детьми и сказать, что они нам очень нравятся, и мы хотим стать их родителями, если они не будут против. Дети сразу согласились. Не передать словами, как мы были счастливы. Как позже нам рассказали воспитатели, детей предлагали усыновить многим русским парам, но никто не хотел их брать. Захару было 4 годика, а Юлиане 5 лет, и для всех они были слишком старыми, но, конечно, не для нас».Анни и Гонсало вернулись домой, чтобы подготовить необходимые документы и комнаты в доме для своих будущих детей. Все это заняло у них три месяца.Суд и долгожданное разрешение«Это были самые долгие 90 дней в моей жизни, - вспоминает Анни. - Каждую пятницу мы писали письма, записывали видео и отправляли нашим детишкам в детский дом, - В ответ получали их письма и фотографии и каждый раз плакали, мы очень по ним скучали, ждать было невыносимо. И вот, наконец, мы получили все необходимые документы, сертификаты на усыновление и полетели в Пермь. У нас был суд, где мы пообещали, что будем любить и заботиться о детях и дадим им самое лучшее образование и уже через два дня мы поехали их забирать. Это был самый счастливый день в моей жизни после свадьбы. Мы привезли детей в отель, где подготовили для них вечеринку с воздушными шарами, игрушками и едой, и даже персонал отеля принес им подарки, это было очень мило. Мы все четверо были так счастливы.В Перми мы пробыли две недели. Каждый день водили их на аттракционы в парк Горького, в рестораны, по торговым центрам. Они были в восторге, ведь они почти не выходили из приюта и для них все было ново и необычно. Не обошлось и без забавных моментов. Когда мы впервые пришли в ресторан и к нам подошла официант, мы сказали: «Вы не могли бы узнать, что наши дети хотят кушать, потому что они говорят по-русски, а мы - нет». Ах-ах-ах, видели бы вы в этот момент лицо официанта. Конечно, мы часто пользовались переводчиком в телефоне, но не всегда дети нас понимали, поэтому вынуждены были просить помощи у людей. Если честно, было и смешно, и страшно, иногда нам казалось, что люди могут подумать, что мы украли детей, и вызовут полицейских. Вскоре мы получили последний пакет документов, необходимый для вылета из вашей страны, и отправились домой, но решили немного попутешествовать и показать детям еще один замечательный российский город - Санкт-Петербург . Мы отлично провели там время, побывали во многих культурных, просто гуляли по городу и, наконец, полетели в Аргентину».Аргентина«Первые слова моего мальчика, когда он переступил порог дома: «Где кошка?» - смеясь, вспоминает Анни. - Мы много рассказывали ему про нашу кошку, и он всю дорогу думал только о ней. После того, как дети поступили в школу и адаптировались, настало время сдержать обещание, которое я дала судье - дать им лучшее образование. Мы начали пробовать различные секции: джаз, чечетка, плавание, футбол, ролики - все. Но Юлиана сразу выбрала для себя балет, она понимала, что это нелегкое ремесло, но была полна решимости выучиться на балерину.В балетную школу она поступила в 6 лет, для ребенка ее возраста было удивительно видеть в ней дисциплину и самоорганизацию. Учиться нужно было по несколько часов в день и в школе, и дома. Но она очень сильная и решительная, теперь я понимаю значение выражения «русской крови»! Спустя два года она поступила в более профессиональную школу Ballet Estudio, которую основала знаменитая танцовщица Ольги Ферри. Кстати, в этой школе начинали свою карьеру такие звезды балета как Палома Эррера и Людмила Пальеро.А в 11 лет она поступила в лучшую балетную школу Латинской Америки. Это было нелегко, из 250 кандидатов отбирают только 10, но Юлиана не щадила себя, училась больше, чем по 15 часов в неделю и в этом году, наконец, прошла все отборочные этапы и получила место в школе. Я очень ей горжусь! Также в этом году она выступила на международном конкурсе балета, где заняла второе место. Ей дали медаль и возможность обучения в балетных школах Нью-Йорка и Уругвая. Учителя были ошеломлены результатами и восхищаются ее дисциплиной и сильным характером. Она служит примером в своем классе и с радостью помогает девочкам помладше. В то же время, Юлиана понимает, что учеба балеты у в Аргентине стоит недешево, поэтому она часто записывает видео со своих выступлений и ищет спонсоров.Мы продолжаем общаться с воспитателями из детcкого дома и часто обмениваемся письмами, я рассказываю, как растут наши дети и всегда в письме отправляю несколько фотографий, а в ответ мы получаем письма с благодарностью от воспитателей».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФранцузы, усыновившие детей из Пермского края, собрали 2 000 евро для пострадавших от наводненияДеньги пойдут на ремонт подтопленных домов и замену бытовой техники (подробнее..)