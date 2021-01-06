На утро 7 января общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 32 503 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19. Уже шестой день количество заболевших медленно, но неуклонно снижается.88 из вновь заболевших были госпитализированы на лечение в больницы, 207 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Ежесуточный прирост больных составил 0,9%, коэффициент распространения болезни составляет 0,94, - поясняют в краевом оперштабе.Из 295 новых инфицированных – 117 мужчин, 178 женщин и девять детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 87 человек, 109 в возрасте 50-64 и 69 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.Они проживают в 31 территории региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 214 заболевших. На втором месте по заболеваемости – Березники, где обнаружено 19 инфицированных. Третье место поделили между собой Соликамский городской округ и Бардымский муниципальный район, в которых заболело по шесть человек.Еще пять жителей с COVID-19 выявлено в Гайнском муниципальном округе, четыре – в Кунгурском муниципальном районе. По три человека с коронавирусной инфекцией обнаружено в Кудымкаре, Александровском муниципальном округе, Куединском муниципальном районе, а также в Краснокамском и Октябрьском городских округах. По два человека - в Кунгуре, Пермском муниципальном районе, Добрянском, Осинском, Суксунском и Чернушинском городских округах.По одному инфицированному выявлено в 14 территориях: Губахе, Кишертском муниципальном районе, Березовском, Кудымкарском, Уинском и Юрлинском муниципальных округах, Верещагинском, Ильинском, Нытвенском, Оханском, Очерском, Чайковском, Чердынском и Чусовском городских округах. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.Напомним, 5 января в Перми началась вакцинация от коронавируса. За первый день работы кабинетов поставили себе прививки 70 человек. В первую очередь инфицируют от коронавируса работников медицинских и образовательных организаций, а также сотрудников сферы социального обслуживания и МФЦ.Иммунизацию проводят в клинической поликлинике Перми, пермских городских поликлиниках №4 и № 5, а также в клинической больнице Свердловского района. С 11 января прививки от COVID-19 жителям начнут делать в городских поликлиниках № 2 и № 7, а также в клинической больнице им. Гринберга. Записаться на иммунизацию можно будет по телефонам регистратур этих медучреждений.