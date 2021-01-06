Вакцинация от коронавируса в Перми началась 5 января 2021 года. 70 человек уже привились новой вакциной от COVID-19.- В первую очередь прививки ставят работникам медицинских и образовательных организаций, сотрудникам сферы социального обслуживания и многофункциональных центров: тем, кто по роду деятельности ежедневно контактирует с большим числом людей, - поясняют в минздраве. - В приоритете и те граждане, которые проживают в соцучреждениях и жители из группы риска: пожилые и люди с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.5 января 2021 года в медучреждениях Перми началась вакцинация жителей против COVID-19. Иммунизацию проводят в клинической поликлинике г. Перми, пермских городских поликлиниках №4 и № 5, а также в клинической больнице Свердловского района.- Всего за первый день было привито 70 человек, - сообщили в минздраве. - Это жители, прикрепленные к указанным медучреждениям, изъявившие желание сделать прививку и записавшиеся на вакцинацию. Прививочная кампания в этих медучреждениях будет продолжена 8 января.С 11 января прививки от COVID-19 жителям Перми начнут делать в городских поликлиниках № 2 и № 7, а также в клинической больнице им. Гринберга. Записаться на иммунизацию можно будет по телефонам регистратур этих медучреждений.Для начала иммунизации в Пермь привезли 1900 комплектов вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.По 250 комплектов поступило в ГКП № 2, ГКП № 4, ГКП № 5, ГП г. Перми, ГП № 7 и ГКБ им. С.Н. Гринберга, еще 150 комплектов было доставлено КБ Свердловского района.Напомним, первые прививки от коронавирусной инфекции в регионе сделали в конце октября 2020 года – вакцину «Спутник V» получили семь руководителей медучреждений.4 декабря в Прикамье поступило еще 1000 доз вакцины. На сегодня в регионе прививку первым компонентом вакцины сделали 3011 медицинских работников, вторым – 505. А всего на утро 6 января на территории Пермского края было поставлено 4 942 дозы.В основном пока тем, кто в период новогодних каникул остается на боевом посту и продолжает спасать здоровье и жизни пациентов «красных зон».Напомним, для хранения вакцины в 43 медучреждения Прикамья закуплены 45 спецхолодильников с морозильными камерами для хранения, термоконтейнеры для перевозки вакцины, хладоэлементы и терморегистраторы.Массовую вакцинацию жителей Пермского края против COVID-19 планируется начать во второй декаде января. Она будет добровольной и бесплатной. Для этого в регион поступит более 108 тыс. комплектов вакцины, и иммунизация будет предложена всем желающим.