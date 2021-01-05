По данным Роспотребнадзора, на утро 6 января в Прикамье выявлено 32208 заболевших ковидом. За минувшие сутки в Пермском крае выявлен 301 новый случай заражения COVID-19: 240 человек проходят лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому.Из 301 вновь инфицированного - 123 мужчины, 166 женщин и 12 девочек. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 73 человека, 102 в возрасте 50-64 и 88 человек старше 65 лет.Ежесуточный прирост больных составил 0,9 процента. За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3644 исследования на коронавирусную инфекцию.Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 197 заболевших. На втором месте по заболеваемости Краснокамский округ- 18 инфицированных, на третьем – Березники - 11 заболевших. Еще 10 заболевших - в Куединском районе.Выздоровели за минувшие сутки 147 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае выздоровели 25 596 человек.2853 человека находятся на карантине. 1638 пациентов лечатся в больницах, в том числе 96 - на аппаратах ИВЛ.Всего проходят лечение 4443 человека: 4300 человек с коронавирусом, а также 143 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19.За минувшие сутки произошло 22 летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией. Суммарно за все время скончалось от коронавируса 1183 человека, еще 828 - от сопутствующих заболеваний.В Пермском крае открыта массовая вакцинация работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, а также людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением. Предварительная запись на иммунизацию в поликлиниках открыта – по телефонам регистратур и на сайтах Госуслуги и k-vrachu.ru.