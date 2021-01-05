Русская православная церковь рекомендовала пожилым людям не посещать храмы на Рождество -2021, чтобы избежать заражения коронавирусом, а следить за богослужением через прямые трансляции. Тем не менее в Перми все храмы будут открыты, там пройдут праздничные богослужения. При этом священнослужители просят прихожан соблюдать все санитарные нормы, установленные во время пандемии, приходить в масках.Божественная литургия в честь Рождества-2021 в разных храмах Перми будет начинаться 6 января в 23 часа или в полночь 7 января. Праздничные службы будут проходить и днем 7 января.7 января с 18.00 до 19.00 на телеканале «ВЕТТА» состоится праздничный телемарафон «Рождественские встречи». Во время марафона протоиерей Игорь Ануфриев - настоятель пермского храма Георгия Победоносца - расскажет телезрителям о том, какое значение имеет для православных Рождество ХристовоГде пройдут богослуженияСвято-Троицкий кафедральный собор Перми (Слудская церковь)Здание главного храма Перми построено в 1849 году на деньги, собранные жителями города. В 1930-е годы храм был закрыт. Открыли его вновь для верующих в годы войны.Где находится: улица Монастырская, 93Вознесенская церковьВознесенско-Феодосиевская церковь - одна из последних церквей, построенных в Перми до революции. В советские годы в церкви хотели организовать органный зал. Но не успели, и здание храма вернули верующим.Где находится: Церковь стоит на перекрестке улиц Екатерининской и Борчанинова, напротив универсама «Семья». Адрес: улица Борчанинова, 11.Собор святых апостолов Петра и ПавлаВ 1724 году – практически сразу после основания Егошихинского завода - рядом с ним начали строить деревянную церковь, а в 1757 году здесь же была заложена каменная церковь Петра и Павла, которая стала первым каменным зданием Перми. Храм был освящен в 1764 году. А в 1781 году церковь переименовали в собор. В 1929 году собор был закрыт, а в 1990 году его вернули верующим.Где находится: ул. Советская, 1, микрорайон Разгуляй.Храм во имя Святого Митрофана ВоронежскогоКрестовый Митрофаниевский храм, ранее был домовым храмом Епископов Пермских. Главный престол был освящен в 1836 году во имя Святителя Митрофана, первого Епископа Воронежского. В советские годы здесь располагался краеведческий музей. Ныне храм является Архиерейским подворьем.Где находится: Комсомольский пр., 4Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырьКаменная церковь во имя Живоначальной Троицы была построена в 1828 году (с 1790 года на том месте стоял деревянный храм) на средства, собранные рабочими медеплавильного завода. Мужской Свято-Троицкий Стефанов монастырь при храме был учрежден 5 мая 1995 года.Где находится: Улица Висимская, 4. Доехать можно до остановки «Площадь Восстания».Храм-часовня во имя святителя Стефана, епископа ВеликопермскогоПамятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Был построен в 1887 году.Где находится: пр. Комсомольский, 18.Всесвятская церковьПамятник архитектуры федерального значения. Строительство было начато в 1832 году по проекту архитектора Свиязева в стиле русского классицизма. Полностью храм был освящен в 1838 году.Где находится: ул. Тихая, 23 , остановка «Гипермаркет «Семья».Храм святого великомученника Георгия Победоносца при Институте сердцаХрам заложен в 2005 году по проекту архитектора Жуковского. В 2011 году храм освятил митрополит Пермский и Соликамский Мефодий.Где находится: ул. 25 Октября, 105АУспенский женский монастырьМонастырь был основан в 1873 году. Средства для создания выделили пермские купцы Григорий и Федор Каменские. В ноябре 1920 года монастырь был закрыт. Вновь его открыли в 1993 году.Где находится: ул. Плеханова, 39/5.Храм Апостола Андрея ПервозванногоЗдание храма построено на территории микрорайона «Авиатор» в 2013 году.Где находится: ул. Старцева, 140Храм Рождества Пресвятой БогородицыЦерковь строилась на добровольные пожертвования купцов. В 1816 году завершилось строительство главного придела второго этажа. Церковь действовала до 1928 года. Потом здание было приспособлено под общежитие для студентов, позднее здесь разместился главный корпус фармацевтического института. В апреле 2009 года здание было возвращено Пермской епархии.Где находится: ул. Ленина, 48Храм святого Симеона ВерхотурскогоГде находится: ул. Пушкина, 83Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»Где находится: Пермь, поселок Железнодорожный, ул. Марии Загуменных, 59аИоанно-Богословский семинарский храмГде находится: ш. Космонавтов, 185Храм во имя святых благоверных князя Петра и княгини Февронии МуромскихГде находится: Пермь, м/р Железнодорожный, ул. Хабаровская, 58аХрам в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»Храм с двумя часовнями: святого Спиридона Тримифунтского и святого Николая Чудотворца.Где находится: Пермский район, с. Кондратово, ул. Камская, 7аХрам в честь Святой ТроицыХрам построен в 1890 году.Где находится: Пермский район, п. Нижние Муллы, ул. Почтовая, 2