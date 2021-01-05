По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 308 жителей региона: 90 человек проходят лечение в больницах, 218 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 31 907. Ежесуточный прирост больных составил 1,0%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 3 января – 0,99), - сообщили в Роспотребнадзоре.Из 308 новых инфицированных 124 мужчины, 184 женщины, в их числе 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 32 человека, от 30 до 49 лет – 103 человека, 96 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 166 заболевших. На втором месте по заболеваемости – Пермский муниципальный район, где обнаружено 28 инфицированных. Третье место занимает Кунгур, в котором заболело 26 человек.Еще 11 жителей с COVID-19 выявлено в Кунгурском муниципальном районе и 10 – в Соликамском городском округе.По 8 человек с коронавирусной инфекцией обнаружено в Березниках и Ординском муниципальном округе, по 7 – Лысьвенском городском округе и Кишертском муниципальном районе. В двух территориях коронавирусом заразились по 5 человек. Это Карагайский муниципальный район и Краснокамский городской округ. В Березовском муниципальном округе COVID-19 диагностирован у 4 человек.В Сивинском муниципальном районе и Чайковском городском округе выявлено по 3 заболевших. Помимо этого, по 2 человека с коронавирусной инфекцией зафиксировано в ЗАТО «Звездный», Большесосновском муниципальном районе, а также в Горнозаводском, Осинском и Чусовском городских округах. По одному инфицированному выявлено в семи территориях: Губахе, Гремячинском, Очерском, Суксунском и Чернушинском городских округах, Бардымском и Куединском муниципальных районах.Всего в Пермском крае с начала пандемии и по 4 января выявлено 31 907 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.