На утро 4 января 2021 года общее число инфицированных в Пермском крае достигло 31 599 человек. Только за предыдущие сутки в регионе было выявлено 320 новых случаев заражения COVID-19. 64 вновь заболевших были госпитализированы на лечение в больницы, 256 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Ежесуточный прирост больных составил 1,0%, коэффициент распространения болезни составляет 0,99, - сообщили в краевом штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.Из 320 новых инфицированных – 139 мужчин, 181 женщина и восемь детей. Среди взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 31 человек, от 30 до 49 лет – 101 человек, 91 в возрасте 50-64 и 89 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.Новые заболевшие обнаружены в 35 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 172 заболевших. На втором месте по заболеваемости – Добрянский городской округ, где обнаружено 23 инфицированных. Третье место занимает Чернушинский городской округ, в котором заболело 16 человек.Еще 12 жителей с COVID-19 выявлено в Чайковском городском округе, 9 – в Кунгуре и 7 – в Березниках.По шесть человек с коронавирусной инфекцией обнаружено в Лысьвенском, Октябрьском и Осинском городских округах. В трех территориях коронавирусом заразились по пять человек. Это Пермский муниципальный район, а также Краснокамский и Суксунский городские округа. По четыре больных коронавирусной инфекцией зафиксировано в Кудымкаре, Очерском городском округе, Березовском и Гайнинском муниципальных районах. В Губахе, Кизеле, Верещагинском и Гремячинском городских округах, а также в Уинском и Юрлинском муниципальных округах выявлено по три заболевших.В Чусовском городском округе COVID-19 диагностирован у двух человек. По одному инфицированному выявлено в 12 территориях: Красновишерском, Нытвенском и Оханском городских округах, Кочевском, Кудымкарском и Ординском муниципальных округах, а также в Бардымском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Кунгурском и Куединском муниципальных районах.Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.- Регион занимает 73 ранговое место среди субъектов РФ, - отметили в Роспотребнадзоре Пермского края. - В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, максимальное количество случаев зарегистрировано в Перми – 17696. Это 56,0 % от общего числа заболевших.