В соцсетях появляются фото и видео с места ДТП на улице Старцева в Мотовилихинском районе Перми. Накануне здесь разбился водитель на легковушке KIA. Авария произошла в темное время суток.- Все случилось напротив пожарной части, - поясняют очевидцы. - Стрелки на спидометре замерли на отметке 105 км/ч, тахометр 4000 оборотов. Водитель в состоянии алкогольного опьянения, с переломом голени госпитализирован.«Ангел-Хранитель у него сильный», «Мимо проезжал, даже подушки безопасности вроде не хлопнули», «Нет, хлопнули обе», «Абсолютно неоправданный риск. Ладно хоть кроме него никто не пострадал», «Сразу поплатился за то, что пьяный сел за руль», «Я тоже мимо проезжал, «скорая» за мной к нему с маяками ехала», - комментируют ДТП пользователи.- 2 января в 22.06 по улице Старцева со стороны улицы Героев Хасана в направлении Бульвара Гагарина двигался автомобиль Kia Ceed под управлением 38-летнего водителя, - сообщили журналистам «КП» подробности аварии в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации мужчина за рулем иномарки нарушил п. 10.1 Правил дорожного движения, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - железобетонную опору освещения.В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его госпитализировали. В настоящий момент возбуждено административное расследование, по результатам анализа крови водителя автомобиля будет установлено, имелся ли в его крови алкоголь.