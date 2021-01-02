По последним данным Роспотребнадзора в Пермском крае за сутки выявили 323 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 62 человека проходят лечение в больницах, 261 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 323 новых заразившихся – 120 мужчин, 203 женщины. Среди зараженных 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 31 человек, от 30 до 49 лет – 89 человек, 122 в возрасте 50-64 и 75 человек старше 65 лет.Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае достигло 31 279. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 0,99 (на 1 января – 0,99).Скончались за сутки еще 24 человека с коронавирусом. Всего в регионе умерли 1941 человек с положительным тестом на ковид. В больницах на лечении остаются 1615 пациентов.Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 176 заболевших. На втором месте по заболеваемости Чернушенский округ- 16 инфицированных, на третьем – Березники (15 заболевших).Еще 14 заболевших - в Октябрьском округе, по 12 - в Пермском районе и Лысьвенском округе. В Чайковском округе 10 случаев заражения COVID-19, в Краснокамском и Оханском округах – по 8. Еще по 6 инфицированных выявлено в Добрянском и Чердынском округах, в Кунгурском районе - 5. В Кишертском районе, Чусовском и Соликамском округах по 4 случая заболевания коронавирусом. В Куединском районе, Осинском, Очерском, Горнозаводском и Губахинском округах по 3 инфицированных за сутки. По 2 жителя с COVID-19 в Кунгуре и Нытвенском округе.По одному заболевшему выявлено в Сивинском, Частинском районах, Ильинском и Суксунском округах. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.