За минувшие сутки в регионе выявили 331 новый случай коронавирусной инфекции.Роспотребнадзор сообщает, что 61 человек проходит лечение в больницах, 270 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 331 нового заболевшего – 120 мужчин, 211 женщин. Среди зараженных 9 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 96 человек, 113 в возрасте 50-64 и 86 человек старше 65 лет.Всего заболевших в Пермском крае с начала эпидемии 30 629. Ежесуточный прирост больных - 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 30 декабря – 0,99).Скончались за сутки 23 человека с коронавирусом. На лечении в больницах остаются 1707 человек.Новые заболевшие обнаружены в 31 территории региона.Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 134 заболевших. На втором месте по заболеваемости Гремячинск - 34 инфицированных, на третьем – Березники (18 заболевших).Еще 17 заболевших - в Кунгуре, по 12 - в Соликамске, Карагае и Губахе. В Пермском районе и Горнозаводске по 11 случаев заражения COVID-19, в Нытве – 8, в Верещагино – 7. Еще по 6 инфицированных выявлено в Краснокамске и Частых, в Елово - 5.В Барде, Добрянке, Суксуне, Кудымкарском округе по 4 случая заболевания коронавирусом. В Орде и Березовке по 3 инфицированных за сутки. По 2 жителя с COVID-19 в 5 территориях: Лысьве, Красновишерске, Куеде, Чусовом и Октябрьском.По одному инфицированному выявлено в 6 муниципалитетах Пермского края: Чернушке, Большой Соснове, Чердыни, Чайковском, Гайнах и Кизеле.В общей сложности в Пермском крае выявлено 30629 заболевших ковидом. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.