Столица Прикамья встретила «космический» Новый год. На ночных улицах вполне ощущается праздничное настроение. Горожанам обещали, что в этом году световых элементов будет на 700 больше, чем в прошлом, так и вышло.Действительно, в городе появились совсем новые светящиеся арт-объекты, переливаются праздничными огнями и прежние, уже привычные. В мэрии Перми накануне новогодних праздников рассказывали, где будет праздничная иллюминация. Но, конечно, лучше все увидеть своими глазами.Новогодний «Спутник» приземлился возле эспланадыПрогулку по предновогодней вечерней Перми можно начать от площади напротив ЦУМа. Там возле гостиницы «Урал» приземлился светящийся «Спутник», очень похожий на тот, который через свои антенны возвестил всему миру о начале освоения Космоса. Появился он здесь не случайно, ведь в 2021 году мы будем отмечать 60-летие со дня полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина. На фоне освещенных гирляндами елей Спутник смотрится очень нарядно.От него рукой подать до световой арки на улице Ленина возле офиса «ЛУКОЙЛа». Как всегда нефтяники радуют пермяков целой чередой переливающихся разноцветными огнями инсталляций. Тут тебе и новогодние шары, и цифры «2021». Что и говорить, очень красиво.В этом году цветовое панно загорелось и на фасаде библиотеки имени Горького, расположенной чуть дальше. А перед зданием драматического театра горожан встретит целый световой фонтан.Люстры со свечками и огни над КамойЕсли не полениться и вечером подняться к Соборной площади, там увидим на фоне привычной уже новогодней ели две светящихся люстры, которые напоминают праздничные тортики. На них горят ряды свечек – в честь День рождения Нового года.Отсюда можно прогуляться к Речному вокзалу, где также зажглась праздничная иллюминация, и полюбоваться огненными гирляндами на деревьях на фоне вечерней реки. Огни над Камой выглядят просто завораживающе.Если хватит сил, можно пройтись и к Заводу Шпагина. Про новое социокультурное пространство тоже не забыли и впервые зажгли здесь световую арку.Светящийся полог над Тихим КомпросомКак известно, ледового городка на эспланаде нынче нет. Ледяные скульптуры и горки в этом году «разбрелись» по районам города. Возле Дворца культуры имени Солдатова, например, появился ледовый городок с горками. Новогодняя ель и фасад здания переливаются огнями.Пермяки с удовольствием прогуливаются под сводами гирлянд-полога, которые светящимися цепочками накрыли аллею Тихого Компроса. Выгуливают собак, везут детей в коляске. «А сколько тут лампочек?» - спрашивает малыш у папы. Тот только смеется в ответ – попробуй их пересчитай!Год космического юбилеяГде-где, а в городской администрации с цифрами ладят.- В этом году город украсили более 2300 свето-иллюминационных элементов, 700 из них – новых, - сообщили в мэрии. - Светящиеся объекты, например, уже украсили улицу Ленина и Тихий Компрос. На площади у Дворца культуры имени Калинина появилась световая ель и два арт-объекта «Космонавт». Украшение набережной Камы дополнили оформлением детской площадки и опор освещения. В аэропорту установили конструкцию «2021» и крестовые ели, а на проспекте Парковый смонтировали консоли на опорах освещения.На Комсомольской площади можно полюбоваться арт-объектом «Космос». А у Центрального рынка приземлятся «Летающие тарелки».Воистину - Новый год будет космическим.