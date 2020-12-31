В интернете появился видеоролик под названием «С новым годом, Доктор!». В нем под музыку песни «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» поют медики. На видео врачи, медсестры и медбратья делятся с нами, каким был уходящий год, чего они ждут в следующем и, конечно, желают всем здоровья.«Ковид вдруг в тишине постучался в двери», - поет главврач больницы № 4 Андрей Ронзин.Коллеги известного доктора подхватывают слова ремейка. «Начерта ты ко мне? Верю и не верю».В конце ролика люди в белых халатах и защитных костюмах идут в пляс. Завершая новогоднее поздравление врачи говорят: «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат!».