«Дорогие друзья, земляки!Мы оставили позади 2020 год. Это было очень непростое время, когда жизнь испытывала нас на прочность. Нам пришлось бороться с угрозой, с которой еще не сталкивалось человечество. И большинство из нас были вынуждены жить в условиях, в которых до этого никогда не жили.Сегодня я хочу сказать «Спасибо!» всем медицинским работникам, волонтёрам, водителям «Скорой помощи». Ваша работа – это ежедневный подвиг, и мы будем вам за него благодарны всю жизнь.Я хочу также поблагодарить предпринимателей – и руководство крупных промышленных флагманов, и представителей среднего и малого бизнеса. Многие из вас помогали и помогают нашим врачам сражаться с эпидемией. И вы делаете это, хотя многие бизнесы сами с трудом выживают.Спасибо всем вам, земляки, за то, что вы не поддались панике и достойно дали бой новой угрозе. Спасибо вам, что носите маски и соблюдаете все ограничения. Хотя, конечно же, мы все от них безумно устали.Помните пословицу «Самое темное время – перед рассветом»? Тёмное время заканчивается, и я уверен, что 2021 год будет лучше.Начинается массовая вакцинация, а значит, мы окончательно победим эпидемию, и есть все основания верить, что она больше не вернётся. Восстановится экономика, а значит – будут появляться новые рабочие места. Мы снова будем смотреть в будущее с надеждой, а главное – с уверенностью.В следующем году желаю всем нам, друзья, конечно же, здоровья. Берегите себя, цените своих родных и близких, окружите теплом и заботой тех, кто в этом нуждается.Я желаю вам, чтобы в 2021 году вы смогли добиться результатов за два года сразу: в два раза успешнее учиться и работать, и в два раза ярче отдыхать.С Новым годом, дорогие друзья!»