«Пельмешки за 56 миллионов». Пермяк открыл производство полуфабрикатов, чтобы выманивать деньги

Бизнес на пельменях создал 43-летний житель Перми. Но доход приносили ему не сами «мясные ушки», а договоры займа, заключаемые якобы для развития пельменного дела.

- Индивидуальный предприниматель под предлогом развития бизнеса по производству пельменной продукции и полуфабрикатов заключал с гражданами договоры займа, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции. - При этом деньги принимались под процент, в несколько раз превышающий среднюю ставку по вкладам в пермских банках.

На таких условиях люди с радостью несли деньги предпринимателю. Тем более для правдоподобности он в самом деле открыл в Перми небольшой цех, где лепили пельмени и выпускали другие полуфабрикаты, а также магазины под единым брендом, где продавали эту продукцию. Также он развернул массовую рекламную кампанию. Только размах бизнеса не соответствовал занятым суммам. В общей сложности предприниматель получил от 198 пермяков свыше 56 миллионов рублей. Но на развитие пельменного дела шла только небольшая часть. Остальные деньги пермяк тратил на себя.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские опросили сотни потерпевших и свидетелей, изучили финансовые документы. На днях Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю завершило расследование. Уголовное дело направлено в суд.

Если предприниматель будет признан виновным, ему грозит срок до десяти лет.