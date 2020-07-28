2020-07-28T21:58:05+03:00
Происшествия

«Пельмешки за 56 миллионов». Пермяк открыл производство полуфабрикатов, чтобы выманивать деньги

Ему удалось обмануть почти 200 человек
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Для правдоподобности предприниматель открыл небольшой пельменный цех.Для правдоподобности предприниматель открыл небольшой пельменный цех.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Бизнес на пельменях создал 43-летний житель Перми. Но доход приносили ему не сами «мясные ушки», а договоры займа, заключаемые якобы для развития пельменного дела.

- Индивидуальный предприниматель под предлогом развития бизнеса по производству пельменной продукции и полуфабрикатов заключал с гражданами договоры займа, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции. - При этом деньги принимались под процент, в несколько раз превышающий среднюю ставку по вкладам в пермских банках.

На таких условиях люди с радостью несли деньги предпринимателю. Тем более для правдоподобности он в самом деле открыл в Перми небольшой цех, где лепили пельмени и выпускали другие полуфабрикаты, а также магазины под единым брендом, где продавали эту продукцию. Также он развернул массовую рекламную кампанию. Только размах бизнеса не соответствовал занятым суммам. В общей сложности предприниматель получил от 198 пермяков свыше 56 миллионов рублей. Но на развитие пельменного дела шла только небольшая часть. Остальные деньги пермяк тратил на себя.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские опросили сотни потерпевших и свидетелей, изучили финансовые документы. На днях Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю завершило расследование. Уголовное дело направлено в суд.

Если предприниматель будет признан виновным, ему грозит срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Испекли картошку, я подарил ей цветы»: СКР обнародовал показания экс-спецназовца, похитившего спортсменку
Ярослав Фокин, в прошлом боец ОМОНа и ГРУ, унес бывшую супругу из дома в спортивной сумке. Женщина прощалась с жизнью, а для преступника это было романтическим походом
Муж, два квартиранта и блокадница: Сколько человек на самом деле убила старуха-потрошительница из Купчино
Ко Дню следствия «Комсомолка» рассказывает, как сотрудники СК распутывали загадочный дневник «бабы Яги», в каких убийствах она признавалась и как удалось доказать ее вину
Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы
Наш обозреватель Ульяна Скойбеда изучила уголовное дело, слушавшееся в военном суде Архангельска в закрытом режиме, и убедилась: оно - о любви. Извращенной, дочерней и материнской
Новости 24
В Перми женщину чудом не задавило будкой «Газели»
Зоопарк в Перми решено достраивать
В Пермском крае перевернулась лодка с четырьмя молодыми людьми: выжить удалось не всем
Пермские театры и кинотеатры могут открыть в августе
За удар головой жителя Прикамья приговорили к пяти годам строгого режима
Пермь заняла 6-е место в индексе Ильфа и Петрова
Пермяков просят выйти на поиски 17-летнего парня
В Перми во время работ с высоты упал 37-летний монтажник
Стало известно о состоянии школьника, которого нашли в пермской больнице
В пермской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
В Перми бродячие собаки набросились на 5-летнего мальчика и женщину
В Перми насмерть разбилась женщина, выпавшая с четвертого этажа
В Перми взбесившаяся кошка набросилась на мальчика
В два раза больше клиентов Райффайзенбанка стали пользоваться онлайн-бухгалтерией
«Остались одни головешки». В Пермском крае на трассе сгорела фура
«Кабина всмятку». В Перми автобус протаранил трамвай, пострадали пассажиры
Группа компаний ПЗСП сообщила о плановом повышении цен на квартиры
В Перми окончены поиски пропавшего 16-летнего школьника
В Пермском крае за сутки выявили еще 73 заболевших коронавирусом
Более 800 семей обрели свое жилье благодаря льготной ипотеке Райффайзенбанка
В Перми с 14 этажа выпал молодой мужчина
В Перми на видео попало жесткое задержание молодого гонщика