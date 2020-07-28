Коронавирус в Перми последние новости на 29 июля 2020: какие отрасли возобновили работу
На утро 29 июля в Пермском крае в общей сложности выявлено 5578 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки было 73 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице - 46 человек, 8 - в Пермском районе, 7 - в Чернушке, еще по 4 инфицированных в Бардымском округе и Краснокамске, по одному заболевшему выявлено в Березовском округе, Добрянке, Нытве и Суксуне. На 29 июля «свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.
Инфографика: краевой оперштаб
Из 73 новых инфицированных – 34 мужчины, 38 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.
46 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Выписаны из больниц за минувшие сутки 15 человек. Общее количество выздоровевших от коронавируса на утро 29 июля составило 4158 человек. Количество летальных исходов – 225.
Инфографика: Яндекс
Напомним, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае продлили режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.
Инфографика: краевой оперштаб
С 24 июля свою деятельность возобновили:
- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);
- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);
- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);
- продовольственные и непродовольственные ярмарки;
- турфирмы по предварительной записи;
- архивы без использования читальных залов.
С 27 июля могут работать:
- санатории, имеющие лицензии на медицинскую деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пермском крае 2020: последние новости»