2020-07-28T21:07:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми последние новости на 29 июля 2020: какие отрасли возобновили работу

Власти пошли на ряд послаблений
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В общей сложности в Прикамье было выявлено 5578 случаев заболеванияВ общей сложности в Прикамье было выявлено 5578 случаев заболеванияФото: Иван МАКЕЕВ
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На утро 29 июля в Пермском крае в общей сложности выявлено 5578 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки было 73 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице - 46 человек, 8 - в Пермском районе, 7 - в Чернушке, еще по 4 инфицированных в Бардымском округе и Краснокамске, по одному заболевшему выявлено в Березовском округе, Добрянке, Нытве и Суксуне. На 29 июля «свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

Инфографика: краевой оперштаб

Инфографика: краевой оперштаб

Из 73 новых инфицированных – 34 мужчины, 38 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.

46 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Выписаны из больниц за минувшие сутки 15 человек. Общее количество выздоровевших от коронавируса на утро 29 июля составило 4158 человек. Количество летальных исходов – 225.

Инфографика: Яндекс

Инфографика: Яндекс

Напомним, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае продлили режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.

Инфографика: краевой оперштаб

Инфографика: краевой оперштаб

С 24 июля свою деятельность возобновили:

- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);

- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);

- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);

- продовольственные и непродовольственные ярмарки;

- турфирмы по предварительной записи;

- архивы без использования читальных залов.

С 27 июля могут работать:

- санатории, имеющие лицензии на медицинскую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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