Амфитеатр, светящиеся качели, спортивные площадки, клуб для «моржей»: набережная в Перми приобретает новый облик

Реконструкция набережной Камы в Перми входит в завершающую фазу. Там уже появилось много нового, оценить обновленный участок посетители смогут уже этой осенью. А в следующем году пермяки смогут воспользоваться всеми функциональными зонами набережной в полном объеме.

Посетил на прошлой неделе любимое место отдыха горожан и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал полпреду и врио губернатора Дмитрию Махонину, что уже сделано на набережной и что предстоит завершить в ближайшее время.

Особо глава Перми отметил то, что набережная Камы теперь и зимой не будет пустовать.

- Важной особенностью набережной станет возможность использовать ее круглый год, - объяснил Дмитрий Самойлов. - Зимой у берега Камы будут заливать каток, здесь построят павильон для купания «моржей». У клуба любителей зимнего плавания появится теплое здание. Реализовать такой масштабный проект было бы невозможно без софинансирования со стороны краевого и федерального бюджетов. Уже скоро ждем всех пермяков на обновленной набережной Камы.

Полпред такой подход одобрил.

- Это правильно - открыть жителям реку и летом, и зимой, предоставить горожанам возможность отдыхать на берегу, заниматься спортом, гулять, - согласился Игорь Комаров. - Очень важно, что этот большой проект учитывает интересы разных групп населения.

Набережная Камы, действительно, преображается на глазах. Сейчас подрядная организация ООО «Техдоргрупп» заканчивает работы в лаундж-зоне. Здесь уложили газон, установили шезлонги. На набережной уже появились светящиеся качели. Уже в основном возвели сцену амфитеатра с подсобным помещением и смотровой площадкой. Выросли трибуны с удобными зрительными местами вокруг площадок для баскетбола и мини-футбола.

Беговая дорожка вдоль Камы протянется почти на полтора километра

Участок набережной от Коммунального моста до порта Пермь практически полностью отдадут для занятий спортом. Здесь уже проложили беговую дорожку, обустроили площадки для тренажеров - они появятся на набережной в следующем году. Достраиваются лекционный павильон, площадки для игры в мини-футбол и баскетбол, круглое панорамное кафе и спорт-кафе.

Глава Перми перечислил, что будет построено в спортивной зоне.

- Пермяки смогут посещать поле для мини-футбола, две универсальные спортивные площадки для баскетбола, воркаута и других видов спорта, они смогут тренироваться на беговой дорожке протяженностью 1,2 километра, - рассказал Дмитрий Самойлов. - Уже в этом году часть обновленной набережной откроется для жителей города, а в следующем году пермяки смогут воспользоваться всеми функциональными зонами.

До конца года подрядчики пообещали обустроить все тротуары и площадки, установить светильники, повесить камеры видеонаблюдения и закончить озеленение территории набережной на участке от спуска с Соборной площади до моста через реку Каму.

Ну а затем в Перми приступят к реконструкции еще одной набережной Камы - в Закамске.

- Администрация Перми заручилась поддержкой краевых властей, и сейчас рассматривается возможность получения федерального софинансирования на реализацию следующего проекта - реконструкцию набережной в Кировском районе Перми, - сообщил Дмитрий Самойлов.