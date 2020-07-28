Кто сможет прийти на прием в пермские поликлиники

- Что, у нас кроме коронавируса других болезней нет? – ворчали пермяки в соцсетях в течение всей самоизоляции. – Как быть тем, кто нуждается просто в осмотре врача?

И даже после того, как поликлиники начали работать, вопросы о том, кто и каких врачей сможет посещать, все равно оставались. На эти вопросы мы отвечаем с помощью специалистов краевого Минздрава.

Дети до 17 лет

В поликлиниках могут пройти:

- Плановую вакцинацию.

- Профилактический осмотр детей до года.

- Прием узких специалистов, в том числе стоматологов.

- Обследование перед госпитализацией.

- Обязательные медосмотры абитуриентов для поступления в техникумы и вузы.

- Медицинскую комиссию перед зачислением в детский сад, а также получить справку для посещения дежурной группы в детский сад.

Для получения справки перед заездом в детский лагерь нужно вызывать врача на дом. Также на дом вызывается врач к пациентам с признаками ОРВИ.

В больницы детей примут только при необходимости экстренной госпитализации. Плановая госпитализация в стационары не оказывается, за исключением пациентов с опасными заболеваниями, в том числе онкологией, кардиологией и гемодиализом.

Взрослые от 18 до 64 лет

В поликлиниках могут пройти:

- Плановую вакцинацию.

- Прием узких специалистов, в том числе стоматологов.

- Обязательные медосмотры абитуриентов для поступления в техникумы и вузы.

- Медосмотры для поступления на работу, для предоставления документов в социальные службы, для получения водительского удостоверения, для оформления личной медицинской книжки, по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной и судебно-медицинской экспертиз, а также предполетные, послеполетные, предрейсовые, послерейсовые, предсменные, послесменные медосмотры.

- Медицинские освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции, психиатрических заболеваний, для получения справки на оружие и для получения прав на управление транспортным средством.

Пациенты с признаками ОРВИ должны вызывать врача на дом.

В больницы пациентов примут только при необходимости экстренной госпитализации. Плановая госпитализация в стационары не оказывается, за исключением пациентов с опасными заболеваниями, в том числе онкологией, кардиологией и гемодиализом.

Взрослые 65+

Люди старше 65 лет медицинскую помощь должны получать на дому. Им рекомендуют обращаться в регистратуру поликлиники для вызова врача на дом.

Исключение составляют только экстренная госпитализация и посещение травмпункта, например, при укусе клеща или в случае травмы.