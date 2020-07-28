У пермского балета сменился руководитель

- Вы слышите? – Алексей Мирошниченко повел рукой за кулисы. – Звучит музыка. Ее здесь не слышно было четыре месяца. Это идут уроки в балетном классе, а, значит, пермский балет после пандемии постепенно возвращается в норму.

Но новый сезон балетная труппа Пермского театра оперы и балета начнет с новым руководителем. Бывший главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, который возглавлял балетную труппу с 2009 года, решил покинуть театр и 28 июля передал свой пост другому хореографу.

Новым главным балетмейстером театра стал Антон Пимонов, ранее работавший в екатеринбургском театре «Урал Опера Балет».

- У нас в стране, когда происходит смена руководителя какой-либо труппы, обычно бывает два варианта: либо руководитель узнает об этом, когда его не пускают в театр на вахте, либо, наоборот, в театре узнают об уходе человека из СМИ, - пошутил генеральный директор пермского театра Андрей Борисов. – А у нас все произошло по третьему варианту, эволюционно. Мы уже революций натерпелись.

Говоря о революциях, гендиректор намекнул на прошлогодний уход Теодора Курентзиса, слухи о котором будоражили город несколько месяцев.

Алексей Мирошниченко же поступил иначе. Решив уйти из театра, он обратился к директору с предложением заранее подобрать преемника.

Условий, которым должен удовлетворять новый главный балетмейстер, было много. Во-первых, он должен быть связан с Вагановской, санкт-петербургской школой балета. Ведь все традиции пермского балета основаны на питерских традициях. Во-вторых, он должен пользоваться хорошей репутацией в профессиональном сообществе и иметь в «послужном списке» знаковые постановки. В-третьих, иметь опыт руководства труппой.

Всем этим критериям соответствовал Антон Пимонов, которому в результате и предложили возглавить пермский балет.

- Я прекрасно понимаю, что такое пермский театр с его высокой репутацией и у критиков, и у зрителей. Наша задача сейчас – эту планку сохранить, - рассказал Антон Пимонов.

Антон Пимонов собирается сохранить в репертуаре и классические балеты, и постановки Алексея Мирошниченко. Есть у него в планах и собственная постановка.

- Но мы понимаем, что в связи с тем, что происходит в мире, ничего масштабного в этом сезоне пока поставить не удастся. Поэтому планирую одноактный балет, но название пока не скажу, - улыбнулся Антон Пимонов.

Не стал делиться своими дальнейшими планами и Алексей Мирошниченко, объяснив, что уйти из театра он решил в связи с личной жизненной ситуацией.

Справка «КП»

Антон Пимонов после окончания Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой был принят в Мариинский театр. В 2012 году, еще будучи успешным солистом, дебютировал как хореограф. В 2017 году спектакль «Скрипичный концерт № 2» на музыку Прокофьева с участием примы-балерины Мариинского театра Виктории Терешкиной принес ему Национальную театральную премию «Золотая Маска» в номинации «Работа балетмейстера - хореографа».

В 2017-2020 годах был заместителем художественного руководителя балета и хореограф театра «Урал Опера Балет». Здесь осуществил постановку балета Brahms Party на музыку Брамса, который претендует на премию «Золотая Маска» 2020 года.